Gắn cân kiểm soát tải trọng tự động ở cửa ngõ

Theo ông Lê Hồng Việt, Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT, vừa qua Sở GTVT đã thí điểm gắn cân tự động tại trạm thu phí An Sương - An Lạc (quận Bình Tân) và bước đầu cho ra kết quả khả quan trong việc xử lý xe quá tải. Do vậy, kiến nghị UBND TP chấp thuận trang bị, lắp đặt hệ thống cân tự động tại các tuyến cửa ngõ và các tuyến đường trọng yếu có lưu lượng xe chở hàng hóa cao. Hệ thống cân này sẽ tự động nhận diện được tất cả xe quá tải và phát tín hiệu cho lực lượng chức năng để kiểm tra, xử lý mà không cần phải dừng xe tràn lan, gây ách tắc giao thông như hiện nay.

Theo thống kê, trong năm 2014 CSGT và TTGT trên địa bàn đã xử phạt trên 22.800 xe chở hàng quá tải với tổng số tiền phạt gần 100 tỉ đồng.

M.PHONG