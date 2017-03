Gần tám năm kêu oan chưa có hồi kết

Nợ vay thành nợ hụi

Năm 2004, bị cáo Chi bị bắt theo lệnh truy nã và bị tạm giam ba ngày. Năm 2006, TAND thị xã Tân An (nay là TP Tân An) tuyên phạt bị cáo Chi tám năm tù. Xử phúc thẩm sau đó, TAND tỉnh Long An đã tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại từ đầu. Xử sơ thẩm lần hai, TAND tỉnh Long An (lấy hồ sơ lên giải quyết) đã phạt bị cáo 12 năm tù. Tháng 7-2008, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM tuyên hủy toàn bộ bản án vì vi phạm tố tụng... Điều tra lại, cuối năm 2009, cơ quan điều tra kết luận Chi không chiếm đoạt tiền vay nợ mà chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng tiền nợ hụi. Ra cáo trạng, VKSND TP Tân An xác định lại là Chi chỉ chiếm đoạt hơn 360 triệu đồng...