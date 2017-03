Gấp rút nâng cấp cầu, đường chở bôxit

Quốc lộ 20, tuyến đường chính vận chuyển bôxit, cứ mưa là ngập - Ảnh: Hà Mi Quốc lộ 20, tuyến đường chính vận chuyển bôxit, cứ mưa là ngập - Ảnh: Hà Mi



“Lỡ” nhập xe chở bôxit 40 tấn

Tách đường bộ khỏi cầu Ghềnh

Đề cập đến tuyến đường chở bôxit, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Trần Văn Vĩnh nói: “Để đảm bảo vận chuyển bôxit từ Lâm Đồng về cảng Gò Dầu, Đồng Nai đúng quy định tải trọng và trật tự an toàn giao thông, đề nghị Bộ GTVT nâng cấp, mở rộng quốc lộ 20 và đường 769, đặc biệt là các cầu trên tuyến này”. Theo ông Vĩnh, Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản VN (TKV) cho biết xe chở bôxit dài 18m, chở 40 tấn, trong khi đó các cầu có tuyến xe chở bôxit đi qua ở Đồng Nai cao nhất chỉ chịu nổi 30 tấn.“Ở quốc lộ 20, tai nạn giao thông nhiều nhất do đường xấu, mưa là ngập và nước chảy như suối, chúng tôi lo ngại xe 40 tấn đi qua có thể bị va quẹt hoặc làm sập cầu” - ông Vĩnh lo lắng. Đại diện Tổng cục Đường bộ cho hay qua khảo sát thực tế tại quốc lộ 20 có hai cầu và đường 769 có năm cây cầu cần phải kiểm định nâng cấp, cải tạo để đủ điều kiện cho xe 40 tấn đi qua.Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng hỏi: “Xe chở bôxit 40 tấn có đúng tải như trong thiết kế không?”. Ông Vĩnh giải thích đại loại là xe đúng tải trọng 40 tấn nhưng đường và cầu hiện nay không “gánh” nổi tải trọng đó. Ông Vĩnh trăn trở: “Chúng tôi xử lý xe quá tải vi phạm, nhưng những xe 40 tấn chở bôxit mà không xử lý thì rất khó cho địa phương”. Ông Thăng hỏi tiếp: “Vậy có xe nào vận chuyển phù hợp với cầu đường hiện nay hay không?”.Trả lời câu hỏi này, nhiều đại biểu cho biết TKV đã “lỡ” nhập loại xe có tải trọng 40 tấn. Ông Thăng nói ngành giao thông luôn tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhưng không chấp nhận chuyện TKV nhập xe như vậy rồi bắt ngành giao thông phải chạy theo. Tuy nhiên, ông Thăng nhấn mạnh Chính phủ đã có chỉ đạo phải nâng cấp cầu đường để vận chuyển bôxit nên: “Tổng cục Đường bộ phải chủ động hơn để giải quyết, phải tính toán các phương án tài chính, huy động nguồn vốn để gấp rút nâng cấp cầu và đường”.Tại buổi làm việc, ông Đinh La Thăng đánh giá Đồng Nai phát triển năng động, là cửa ngõ của vùng Đông Nam bộ, kết nối với nhiều tuyến quốc lộ nhưng hiện nay hạ tầng chưa phù hợp với sự phát triển. Đồng Nai đã kiến nghị hiện chưa thể tiếp cận nguồn vốn để triển khai dự án tuyến đường liên cảng huyện Nhơn Trạch (chạy từ khu vực phà Cát Lái tiếp giáp với Khu công nghiệp Ông Kèo khoảng 15,5km). Đồng thời tỉnh đề nghị nghiên cứu hệ thống thoát nước quốc lộ 51 để không gây ngập, làm ảnh hưởng đời sống nhân dân. Tỉnh còn kiến nghị Bộ GTVT sớm đẩy nhanh dự án xây dựng cầu đường Q.9 (TP.HCM) nối huyện Nhơn Trạch để giảm áp lực giao thông cho quốc lộ 51...Ông Đinh La Thăng nói đối với các dự án, nếu giải phóng mặt bằng chậm sẽ ảnh hưởng đến tiến độ, hiệu quả không cao và không thu hút được đầu tư. Các dự án không thể trông chờ vào nguồn vốn nhà nước mà cần có cơ chế huy động nguồn lực để thực hiện các dự án của trung ương và địa phương. Do vậy Đồng Nai cần chủ động xây dựng một cơ chế để giải phóng mặt bằng... Ông Thăng cho hay bộ sẽ sớm chỉ đạo Tổng cục Đường sắt VN sớm đẩy nhanh thực hiện dự án xây dựng cầu đường bộ song song cầu Ghềnh để tách giao thông đường bộ ra khỏi đường sắt. Lúc đó cầu Ghềnh chỉ dành riêng cho xe lửa.Theo HÀ MI (TTO)