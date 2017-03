Gặt hết lúa trữ trong nhà tránh bão

Bão số 7 đổ bộ trực tiếp Quảng Ninh - Hải Phòng - Lạng Sơn Tin siêu bão Haima Theo bản tin lúc 21 giờ ngày 18-10, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết hồi 19 giờ cùng ngày, vị trí tâm bão số 7 ở trên đất liền đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 280 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (105-120 km/giờ), giật cấp 14. Đến 7 giờ ngày 19-10, vị trí tâm bão ở trên vùng biển bắc vịnh Bắc Bộ, cách Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 120 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-120 km/giờ), giật cấp 12-13. Trên đất liền các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, đông Lạng Sơn có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10; riêng phía bắc tỉnh Quảng Ninh có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. Trong 12-24 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km. Đến 19 giờ ngày 19-10, vị trí tâm bão ở trên đất liền Quảng Ninh-Lạng Sơn. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 9-10, riêng phía bắc tỉnh Quảng Ninh có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. Trong 24-36 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng bắc tây bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Cảnh báo sẽ xuất hiện mưa vừa, mưa to trên khu vực các tỉnh phía đông Bắc Bộ, riêng Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn: 200-300 mm/cả đợt. • Hiện nay một siêu bão đang hoạt động trên vùng biển ngoài khơi đảo Luzon (Philippines), tên quốc tế là Haima. Hồi 19 giờ ngày 18-10, vị trí tâm bão cách đảo Luzon khoảng 770 km về phía đông đông nam. Đến 19 giờ ngày 19-10, vị trí tâm bão cách đảo Luzon khoảng 120 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 17 (200-220 km/giờ), giật trên cấp 17. M.NGỌC Học sinh được nghỉ học nếu bị bão lớn, mưa to Liên quan đến cơn bão số 7, bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã có công điện đề nghị các sở GD&ĐT, học viện, viện, các trường ĐH-CĐ, trung cấp chuyên nghiệp và các đơn vị trực thuộc Bộ thuộc các tỉnh khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, lũ. Cho học sinh nghỉ học nếu bị gió bão lớn, mưa to, lũ lớn, nguy hiểm. PHI HÙNG