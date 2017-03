Gây án chỉ vì mời nhau... nhậu

Qua đó, tòa chỉ tuyên bị cáo sáu năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Trong phần tranh luận, công tố viên cho rằng lỗi ban đầu là từ phía các người bị hại, chỉ vì bị cáo từ chối nhậu nên các bị hại đã rủ nhau cầm dao đến tận nhà bị cáo gây chuyện rồi dùng dao cầm sẵn chém bị cáo trước. Xét yếu tố cấu thành tội giết người phải là có chủ đích, tuy nhiên cấp sơ thẩm không chứng minh được động cơ, mục đích của bị cáo về hành vi này mà tuyên về tội giết người là thiếu cơ sở.

Căn cứ vào lời khai của nhân chứng cũng như hồ sơ tại phiên tòa, HĐXX đã đồng tình với quan điểm của công tố viên, xóa tội giết người đối với Duy. Về kháng cáo xin giảm nhẹ tội cố ý gây thương tích, tòa nhận định bị cáo gây thương tích cho hai người, là tình tiết tăng nặng nên không thể xử nhẹ dưới khung như đề nghị của luật sư.

Theo hồ sơ, tháng 5-2011, hai người bạn của Duy đi ngang qua một quán nhậu tại TP Tân An (Long An) thì thấy Duy đang nhậu với một số người nên ghé rủ Duy đi nhậu tiếp ở một địa điểm khác. Do đang ngồi với bạn nên Duy từ chối. Bực mình, cả hai bỏ đi rồi gọi điện thoại hẹn gặp Duy tại nhà bị cáo. Khi đến nơi cả hai cự cãi rồi một trong hai rút dao thủ sẵn trong người đâm Duy bị thương tật 12%. Duy lùi lại rồi chạy vào nhà lấy dao ra đâm cả hai khiến một người thương tật 35% và một người bị thương tật 12%...

PHAN THƯƠNG