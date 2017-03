Gây án để đòi công an trả xe, cả nhóm vào tù

Ba năm tù về tội gây rối trật tự công cộng, tổng hợp hình phạt chung là sáu năm tù. Tòa cũng phạt Nguyễn Văn Sô hai năm sáu tháng tù về tội chống người thi hành công vụ và hai năm sáu tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng, tổng hợp hình phạt chung là năm năm tù. Huỳnh Thiên Thuận lãnh hai năm sáu tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng, hai năm sáu tháng tù về tội cố ý gây thương tích, tổng hợp với bản án trước xử phạt bị cáo hai năm sáu tháng tù về tội cố ý gây thương tích, buộc bị cáo chấp hành bảy năm sáu tháng tù.

Bảy bị cáo còn lại phải chịu mức án từ một năm sáu tháng tù đến ba năm tù về hai tội gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích...

Theo hồ sơ, ngày 25-12-2011, Công an xã Định Thành, huyện Thoại Sơn bắt giữ nhóm Thuận vì có hành vi đánh người, gây rối trật tự. Trong quá trình lấy lời khai, lợi dụng sự mất cảnh giác của lực lượng công an xã, nhóm Thuận bỏ trốn. Về đến nhà, Thuận kể lại cho Lợi nghe rằng mình bị công an xã giữ xe “oan”. Không chịu tìm hiểu rõ nguyên nhân, ít ngày sau, Lợi cầm đầu một nhóm gồm 16 người thuê taxi đến trụ sở công an thị uy, đòi trả lại xe cho Thuận. Dù đã được giải thích và đề nghị giải tán nhưng nhóm Lợi vẫn đứng la hét, chửi, đe dọa chém cán bộ công an.

Trước thái độ hung hăng và quá khích của nhóm Lợi, công an liền mời vào trụ sở làm việc. Tuy nhiên, Lợi chẳng những không đồng ý mà còn tỏ thái độ thách thức, kích động nhóm dùng dao, búa, ống sắt, đá, gỗ, vỏ chai bia… chống lại khiến hai cán bộ công an bị thương.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm, manh động, gây rối trật tự trị an, làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan tổ chức. Cùng lúc, các bị cáo phạm hai tội nên cần có hình phạt nghiêm để răn đe giáo dục.

DUY BÌNH