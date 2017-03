Gây án vì... “được rủ mà không nhậu”

Theo HOÀI NAM (Vĩnh Long Online, NLĐ)



Theo cáo trạng, khoảng 3 giờ, ngày 4-11-2010, Nguyễn Thanh Tùng (Khóm 1, thị trấn Cái Nhum- Mang Thít) đến quán vỉa hè ở khu vực thị trấn Cái Nhum ăn hủ tiếu. Tùng vừa ăn hủ tiếu vừa lai rai xị đế.Một lúc sau, Nguyễn Hải Âu (Ấp 2, xã Chánh Hội), Nguyễn Văn Ngang (ấp Nhì A, xã Chánh Hội- Mang Thít) cùng với một số bạn cũng đến quán nhậu.Thấy “chiến hữu” ngồi nhậu một mình, nên Ngang, Âu tới mời sang bàn kế bên nhậu chung cho vui, nhưng Tùng từ chối. Nhóm của Âu, Ngang nghĩ rằng Tùng “chảnh”, không nể mặt bạn bè, nên 2 bên lời qua tiếng lại cự cãi nhau.Sợ có chuyện xảy ra, chủ quán là anh Chung Văn Thảo đến can ra và khuyên mọi người ra về. Tùng bỏ ra về nhưng lúc sau thì quay lại gặp Âu, Ngang tiếp tục “khẩu chiến”.Biết sẽ có chuyện, Ngang lấy 2 chai nước ngọt đập bể, rồi cầm cổ chai thủ sẵn, còn Tùng thì lăm le con dao (loại dao Thái Lan) trên tay. Những người nhậu trong quán can ra, giật con dao của Tùng nhưng không được. Lúc này, Âu xông tới đánh Tùng ngã xuống đường và Âu cũng bị Tùng đâm trúng một nhát vào tay trái.Bị đâm trúng, Âu ấm ức trong lòng, chạy đi lượm 2 viên gạch gần đó, rồi đuổi theo ném trúng vào phần đùi làm Tùng té ngã xuống đường.Ngay sau đó, Âu xông tới cầm viên gạch còn lại đập vào trán của Tùng gây thương tích. Bị tấn công liên tiếp, sẵn cầm con dao trên tay, Tùng đâm một nhát vào vùng ngực làm Âu gục xuống đường, bất tỉnh và Âu chết trên đường đưa đến bệnh viện do vết thương làm thủng tim.Tại phiên tòa, bị cáo Tùng cho rằng không có ý định giết anh Âu. Chỉ vì bị đánh gây thương tích và trong cơn đau không kiềm chế được nên gây ra cái chết cho Âu.Sau khi gây án, Tùng đến công an đầu thú. Trong thời gian bị giam giữ, Tùng đã hối hận việc mình làm là cướp đi tính mạng một con người và xin gia đình phía bị hại tha thứ...Nguyễn Thanh Tùng bị tòa sơ thẩm phạt 9 năm tù giam.