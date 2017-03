Gây án vì vũng nước bẩn

Ngày 17/8, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Trương Văn Cường 15 năm tù, Trương Văn Trung 11 năm về các tội giết người và gây rối trật tự công cộng. Ba đồng phạm khác nhận án từ 6 đến 9 tháng tù treo.



Bản án xác định, trưa 13/10/2010, Trung, Cường và 3 thanh niên đi rước dâu một đám cưới trong xã. Dọc đường, cả nhóm bị anh Đậu Văn Hoán phóng xe máy, rú ga qua vũng nước làm nước bắn vào người.



Nhóm của Cường lập tức đuổi theo xe của anh Hoán. Chúng túm được anh Đậu Thanh Tân (ngồi sau anh Hoán) và lao vào hành hung. Bị Cường, Trung cầm gậy gỗ và thước thợ xây đánh vào đầu, anh Tân bất tỉnh. Sau khi gây án, đám côn đồ bỏ đi, tiếp tục dự đám cưới.Công an tỉnh Nghệ An kết luận, anh Tân chết do vỡ xương hộp sọ và xuất huyết não. Nguyên nhân chủ yếu do những cú đánh của Cường và Trung gây ra.



Theo Nguyên Khoa (VNE)