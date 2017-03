Gay cấn phiên xử “kỳ án trộm dê”

Gần 10 năm và 14 phiên tòa Theo hồ sơ vụ án, đêm 28-5-2005, bà Nguyệt thuê người đến chuồng dê của bà Y lùa trộm 52 con dê (trị giá gần 120 triệu đồng) lên xe ô tô chở đi. Sau đó, bà Nguyệt bị khởi tố về tội trộm cắp tài sản. Trong các phiên tòa trước, bà Nguyệt lý giải năm 2004, bà mua miếng đất của bà Lâm (người đứng tên trên giấy đỏ) làm trại nuôi dê rồi gầy dựng được đàn dê trên 50 con. Hai bên chỉ mua bán bằng giấy tay, bà Lâm giao giấy đỏ cho bà Nguyệt giữ, cả hai chưa làm thủ tục sang tên. Năm 2005, bà đưa cha dượng và mẹ về sống chung. Do mâu thuẫn gia đình, cha dượng và mẹ bà làm giấy tay bán cho bà Y đàn dê và mảnh đất nói trên nhưng bà Nguyệt không hề hay biết. Lúc mâu thuẫn gia đình lên cao, bà Nguyệt đã chở đàn dê của mình đi “để tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra chứ không hề bắt trộm dê của ai”. Đến nay, sau 14 phiên tòa (mà phiên tòa nào mở ra tòa cũng không xử được, không ra bản án), bà Nguyệt vẫn không thừa nhận hành vi phạm tội. Tạm giam để bảo đảm xét xử Ngày 9-1, tại phiên xử lần thứ 13, do có sự kiện thay đổi thư ký phiên tòa nên HĐXX quyết định hoãn xử và sẽ mở phiên xử lần thứ 14 vào sáng 10-1. Tuy nhiên, sáng 10-1, bị cáo Nguyệt (đang được tại ngoại) không đến tòa. Khi biết bị cáo đang điều trị tại trạm xá, tòa lập tổ công tác đến nơi này để xác minh. Theo người nhà bị cáo, do áp lực từ những ngày trước và đêm qua bị cáo đi tìm thêm nhân chứng đến gần sáng mới về nên bị cáo kiệt sức. Cán bộ y tế trạm xá cho biết bị cáo đến trạm xá trong tình trạng sức khỏe yếu, đường huyết xuống thấp nên trạm xá đã truyền dịch. Buổi chiều, tổ công tác áp giải bị cáo Nguyệt đến tòa bằng xe công an và khiêng bị cáo ra công đường, cho nằm trên giường xếp trước vành móng ngựa. Luật sư và người nhà bị cáo yêu cầu hoãn xử vì sức khỏe bị cáo yếu nhưng tòa không chấp nhận. Do khi xét hỏi, bị cáo không trả lời nên HĐXX yêu cầu cảnh sát hỗ trợ tư pháp cùng nhân viên y tế dìu bị cáo ngồi dậy. Tuy nhiên, bị cáo vẫn không trả lời. Cuối giờ chiều, sau nhiều lần yêu cầu nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe và được báo cáo là “bình thường”, HĐXX quyết định tạm giam bị cáo để bảo đảm việc xét xử.