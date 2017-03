Gãy cầu gỗ, 12 người rơi xuống nước

Ngày 11/5, ông Ngô Văn Yêm, Phó chủ tịch UBND xã An Hải (huyện Tuy An, Phú Yên) cho biết, cầu gỗ An Hải, bắc qua Đầm Ô Loan, nối liền xã An Hải và An Ninh Đông (huyện Tuy An), đột ngột gãy 2 nhịp giữa vào chiều ngày 10/5, làm 12 du khách rơi xuống đầm Ô Loan, hàng chục người khác hoảng loạn.

Một số du khách bám được vào chân cầu, một số được nhân dân xã An Hải dùng ghe ra vớt đưa vào bờ an toàn nhưng trên người bị trầy xước.







Theo nhiều người bị nạn, sau khi sự việc xảy ra, đơn vị quản lý cầu không có một lời thăm hỏi, động viên mà chỉ lo tập trung khắc phục lại cầu để thu phí.



Cầu gỗ An Hải đã được đưa vào sử dụng hơn 12 năm, hiện nay chiếc cầu này đã hết thời gian hợp đồng khai thác giữa đơn vị quản lý cầu và địa phương.



Cầu dài 128m, đã bị gãy 10m. Hiện chiếc cầu này đã xuống cấp nặng, hằng ngày hàng trăm lượt người qua lại luôn có tâm trạng bất an, tuy nhiên họ vẫn phải trả 8.000 đồng/lượt người và xe máy.



Theo Trâm Trân ( VNN)



