Gây sự chém chết người, y án tử hình

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất côn đồ, giết nhiều người, thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm. Bị cáo đã chủ động gây sự rồi sử dụng mã tấu là hung khí nguy hiểm để tước đoạt tính mạng của nạn nhân... nên cần loại trừ vĩnh viễn ra khỏi xã hội.

Theo hồ sơ, chiều 2-12-2010, Sơn đang chạy xe trên đường thì bỗng dưng dừng xe lại gây sự với anh T. Bị phản ứng, Sơn lấy mã tấu ra đâm anh này. Anh nạn nhân thấy vậy chạy đến can ngăn cũng bị Sơn đâm nhiều nhát. Cả hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu, anh T. may mắn thoát chết còn người anh chết do mất máu cấp.

KIM THANH