Gây tai nạn chết người, không được hưởng án treo

Sáng 23-7-2009, Khánh chạy ôtô 16 chỗ ngồi, đến km 1347+500 quốc lộ 1A, thuộc thôn Phú Khê 1, xã Hòa Xuân Đông (Đông Hòa) đã vượt xe, lấn sang phần đường dành cho xe thô sơ, đụng phải xe đạp của một phụ nữ làm nạn nhân chết tại chỗ. Xử sơ thẩm, TAND huyện Đông Hòa phạt Khánh một năm tù treo.

Theo tòa phúc thẩm, Khánh chạy ôtô là nguồn nguy hiểm cao độ, đã không chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về an toàn giao thông đường bộ, vi phạm Điều 13 Luật Giao thông đường bộ, gây hậu quả nghiêm trọng. Tai nạn xảy ra hoàn toàn do lỗi của bị cáo nên cần xử phạt nghiêm khắc, cách ly bị cáo khỏi đời sống xã hội một thời gian. Cấp sơ thẩm chỉ phạt Khánh một năm tù treo là chưa tương xứng với tính chất, mức độ, hậu quả do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra và không đủ tác dụng giáo dục, phòng ngừa loại tội phạm này trong giai đoạn hiện nay.

SÔNG BA