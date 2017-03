Gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy

Một người đi đường chứng kiến vụ tai nạn kể lại: Xe máy biển số 61T4-8178 của 2 nam thanh niên lưu thông từ hướng khu công nghiệp ra cầu vượt Sóng Thần trên QL1A. Khi cách cổng KCN 500m, xe máy này va chạm với container BKS 53LD- 0501 từ phía sau chạy đến.

“Nghe 1 tiếng va chạm khủng khiếp, tôi nhìn thấy người điều khiển xe máy bị bánh container cán ngang, chết tại chỗ, người đi cùng may mắn nhảy tránh nên bị thương”, người chứng kiến kể lại.

Điều đáng nói là sau khi gây tai nạn nghiêm trọng, tài xế container không dừng lại mà để mặc các nạn nhân, tiếp tục lái xe bỏ chạy.

Người đi đường chạy theo ra hiệu tài xế dừng lại nhưng người này vẫn rú ga lao về hướng QL1A.

Nhận điện báo, công an và dân phòng xã An Bình có mặt chốt chặn tại ngã 3 giày Thái Bình bắt giữ chiếc xe “điên” này. Tài xế tiếp tục bung cửa bỏ trốn, phụ xe được mời về trụ sở công an để khai báo vụ việc.

* Cùng này, Công an huyện Đức Phổ và Pháp y Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông làm 2 thanh niên chết và bị thương.

Lúc 23h đêm ngày 9/1, tám thanh niên không đội mũ bảo hiểm, chất trên ba xe mô tô, chạy lạng lách đánh võng trên QL1A, từ hướng Bắc vào Nam. Đến đoạn cầu Vinh Hiển, thuộc địa phận xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ, xe mô tô BKS 76K2–0697 chất 2 người gồm Phạm Văn Vương và Đinh Văn Tùng đều ngụ xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ bất ngờ va vào thành cầu Vinh Hiển, văng ra đường.

Vừa lúc này xe ô tô 77H 6970 do Phạm Xuân Thọ (42 tuổi) ngụ huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định điều khiển xe lưu thông cùng chiều chạy đến, cán chết Phạm Văn Vương. Riêng Đinh Văn Tùng bị thương nặng, phải chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng.

Theo Vũ Sơn - Võ Thành (Bee)