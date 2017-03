Gây tai nạn còn hung hãn đánh công an

Theo hồ sơ, tối 9-7-2011, Dũ điều khiển xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Văn Tạo về xã Long Thới, huyện Nhà Bè thì va chạm xe với một người. Dũ cãi vã và dùng dao đe dọa người này. Khi lực lượng công an địa phương đến can thiệp, xử lý thì Dũ không chấp hành mệnh lệnh mà còn có hành vi dùng thùng rác ném vào mặt một đồng chí công an rồi dùng cây tre nhặt được bên đường đánh vào người anh này…

HĐXX nhận định bị cáo có nhân thân xấu, nhiều tiền án, tiền sự và tại phiên tòa phúc thẩm chưa tỏ rõ thái độ ăn năn hối cải nên tòa quyết định bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, y án sơ thẩm.

HỒNG THẢO