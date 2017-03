Gây thiệt hại không lớn, được giảm nhẹ

Theo hồ sơ, ra trại cai nghiện hơn tuần, Trường gặp lại bạn là Nguyễn Văn Non và được Non giới thiệu có “hàng mới” gạ bán cho Trường. Biết ngay đó là xe gian do Non trộm được nhưng Trường vẫn đồng ý mua với giá hơn 2 triệu đồng rồi thay biển số giả… Sau đó, Trường bị bắt. Xe máy trị giá hơn 15 triệu đồng được trả lại cho nạn nhân, riêng Non bỏ trốn…

HĐXX nhận định bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, tài sản đã được thu hồi trả lại người bị hại nên thuộc trường hợp phạm tội nhưng gây thiệt hại không lớn; bị cáo có bệnh hiểm nghèo; gia đình có công cách mạng nên HĐXX giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt.

