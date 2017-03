Gây thương tích 1% cũng không thoát tội

Theo hồ sơ, ngày 5-5, gia đình Giang Tuấn Kiệt đang ngồi chơi thì phát hiện gia đình Hậu (hàng xóm) ném đá qua nhà mình nên tức giận chạy ra chửi. Thấy vậy, Hậu và nhiều thành viên trong gia đình đi qua cãi vã, đánh nhau nhưng được công an phường tới can thiệp. Sau khi công an phường ra về, hai bên lại tiếp tục xung đột. Trong lúc nóng giận, Kiệt vác gậy đuổi đánh Hậu nhưng bị Hậu giật lại và đập vào đầu gây thương tật 1% cho Kiệt.

Xử sơ thẩm, TAND quận 5 xác định nạn nhân có hai vết thương, một vết ở vùng trán có tỉ lệ thương tật là 21%, một vết ở vùng thái dương đỉnh trái có tỉ lệ thương tật là 1%. Tuy nhiên, qua điều tra chỉ xác định bị cáo Hậu là người gây nên thương tật 1%. Nếu bị cáo Hậu dùng tay hoặc những hung khí giản đơn để gây thương tích 1% thì không bị truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng ở đây Hậu dùng cây gỗ là hung khí nguy hiểm để gây án nên đã phạm vào tội danh trên...

Không đồng tình, người bị hại kháng cáo đề nghị tăng mức hình phạt đối với Hậu vì cho rằng chính Hậu là người gây nên cả hai vết thương của mình.

Tại phiên tòa phúc thẩm, nạn nhân cho rằng có hai người tham gia cùng đánh nhau với mình là Hậu và chú của Hậu. Chính Hậu đã dùng cây gỗ đập vào đầu khiến nạn nhân bị ngất xỉu. Còn sau khi ngất xỉu ai đập không hề biết...

Tại tòa, Hậu thừa nhận có dùng cây gỗ đập vào đầu nạn nhân nhưng chỉ đập một phát.

HĐXX nhận định bị cáo có hai vết thương trong ngày xảy ra vụ án. Tuy nhiên, chỉ có thể xác định được một vết thương bên vùng thái dương đỉnh trái là do Hậu gây ra. Trong lúc xảy ra vụ án không phải chỉ có mình Hậu, chú của Hậu mà còn có ba người thân trong gia đình nạn nhân cũng tham gia nên khó xác định ai gây ra vết thương với tỉ lệ 21%. Qua các chứng cứ chỉ đủ cơ sở xác định Hậu gây ra vết thương với tỉ lệ thương tật 1% và án sơ thẩm đã nhận định phạt mức án phù hợp nên tòa y án... Với vết thương có tỉ lệ thương tật 21%, nếu xác định được người gây án, cơ quan tố tụng sẽ xử lý sau.

DƯƠNG HẰNG