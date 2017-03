Gây ùn tắc trên quốc lộ 1A phản đối việc xử lý xe quá tải

Một số người dân địa phương cho biết, từ nhiều ngày nay, do lực lượng CSGT Đồng Nai ra quân xử lý xe quá tải 24/24 giờ nên nhiều tài xế không dám đi qua đoạn đường này mà đậu xe 2 bên đường để tránh bị xử phạt. Đến chiều 5.1, hàng trăm xe tải xếp thành 2 hàng dài.



Nghiêm trọng hơn, một số tài xế xe tải biển số của tỉnh Phú Yên, Bình Định, sau khi uống rượu say đã đổ cây gỗ trên xe xuống rồi ném ra ngoài đường. Tình hình càng phức tạp hơn khi có một số cán bộ thanh tra giao thông gỡ biển số của các xe tải nên nhiều tài xế phản ứng.



Do đây là con đường quan trọng đi từ các tỉnh miền Trung vào TP.HCM nên sự việc trên đã làm cho tình trạng giao thông bị ách tắc kéo dài khoảng 3km. Cho đến khi lực lượng Công an huyện Xuân Lộc và Phòng CSGT Đồng Nai xử lý điều tiết, hơn 2 giờ đồng hồ sau tình hình giao thông mới trở lại bình thường.



Thượng tá Huỳnh Tiến Mạnh, Trưởng phòng CSGT Công an Đồng Nai cho biết, để đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết, một tổ tuần tra xử lý xe quá tải tại khu vực này do ông trực tiếp chỉ huy đã xử lý gắt gao nhiều ngày nay, nên một số tài xế không dám qua trạm.





Theo B.Dương (TNO)