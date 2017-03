Ghen ẩu phải đền tiền

Tòa tuyên bác kháng cáo, y án sơ thẩm, buộc vợ chồng bà C. phải bồi thường 5,4 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần cho người hàng xóm là bà N. Ngoài ra, tòa cũng buộc vợ chồng bà C. phải công khai xin lỗi bà N. tại tổ nhân dân tự quản nơi hai bên sinh sống.

Tình ngay lý gian?

Theo hồ sơ, bà C. trình bày rằng một ngày cuối tháng 12-2008, thấy chồng đi khỏi nhà, bà liền theo dõi và thủ sẵn cái máy ảnh. Đến nhà bà N., bà đứng ngoài rình một lát thì xông vào, thấy chồng mình và bà N. đang ôm nhau trên bộ ván nên lấy máy ảnh ra chụp nhiều kiểu.

Ngược lại, bà N. kể lúc đó bà đã phân bua ngay là chồng bà C. đến mua rượu, thấy nhà có mỗi mình bà nên giở chứng làm càn nhưng bà C. nhất quyết không nghe, còn kêu người đến làm chứng. Người làm chứng đến không chứng kiến được gì cả nhưng cũng lớn tiếng bảo bà N. quá đáng dù bà đã cố gắng giải thích là “ông ấy cưỡng bức tôi”. Sau đó thì mạnh ai về nhà nấy.

Một tuần sau, cả cái xóm chợ nơi hai bên sinh sống ai ai cũng truyền miệng nhau rằng “Bà N. giựt chồng bà C.”. Vì lẽ đó, bà N. chẳng dám ra đường, con cái bị mọi người dè bỉu, gia đình hục hặc. Qua tìm hiểu, gia đình bà N. biết được vợ chồng bà C. đem sự việc trên kể cho nhiều người nghe. Người chồng thì bảo trước giờ có quan hệ lén lút với bà N., còn người vợ thì luôn miệng khẳng định bà N. giựt chồng mình. Đến một ngày, con gái bà N. không chịu được lời bàn ra tán vào đã đến gặp bà C. yêu cầu chấm dứt việc tuyên truyền này. Hai bên lại cự cãi um xùm và bà C. chửi thẳng là “Má mày giựt chồng tao”...

Thế là bà N. nộp đơn nhờ chính quyền địa phương yêu cầu vợ chồng bà C. không được xúc phạm mình nữa. Thế nhưng chồng bà C. vẫn bảo bà N. là “bồ nhí” của mình, còn bà C. thì yêu cầu bà N. phải xin lỗi vì ngoại tình với chồng bà.

Không có chứng cứ, phải bồi thường

Vì chính quyền không giải quyết được, bà N. đã khởi kiện ra tòa yêu cầu vợ chồng bà C. bồi thường thiệt hại do xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của bà.

Tại phiên sơ thẩm, bà C. thừa nhận có nói chuyện “giựt chồng” của bà N. cho nhiều người nghe. Dù vậy, bà từ chối bồi thường, xin lỗi vì bà khẳng định bà N. có quan hệ với chồng mình. Về phần mình, chồng bà C. vẫn một mực nói có quan hệ lén lút với bà N. từ lâu.

Bà N. thì mếu máo: “Chồng bà C. là em bà con chú bác của chồng tôi. Hơn nữa, gia đình tôi con cái ngoan ngoãn, chồng lo lắng cho vợ con trước sau hết mình, làm sao có chuyện tôi ngoại tình được”. Thậm chí bà N. còn trình bày với tòa là: “So vẻ bề ngoài, chồng bà C. xấu hơn chồng tôi nhiều, làm sao tôi thích ông ấy được!”...

Thấy hai bên cứ cãi nhau mãi, tòa yêu cầu bà C. cung cấp hình ảnh chứng minh chồng mình ôm bà N. thì bà C. bảo không có bởi “đã xóa hết”. Theo tòa, không có chứng cứ gì trong tay mà vợ chồng bà C. lại có hành vi, lời nói xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của bà N. Những hành vi này ảnh hưởng trực tiếp đến hạnh phúc gia đình bà N. cũng như gây sốc về tinh thần, làm họ mặc cảm với láng giềng nên buộc vợ chồng bà C. phải công khai xin lỗi và liên đới bồi thường 5,4 triệu đồng cho bà N.

Vợ chồng bà C. kháng cáo. Tại phiên phúc thẩm vừa qua, vợ chồng bà C. không cung cấp được chứng cứ gì khác nên tòa đã bác toàn bộ kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm.

Một số vụ nói xấu người khác bị xử lý -Tháng 4-2009, tại phiên xử phúc thẩm của TAND tỉnh Kiên Giang, sau khi nghe tòa phân tích đúng sai, thầy giáo T. đã đồng ý nói lời xin lỗi cô giáo L. nên cô L. rút đơn khởi kiện. Trước đó, nhiều lần thầy T. buông lời chọc ghẹo, tỏ ra quan tâm cô L. quá mức tình đồng nghiệp. Tính tình nghiêm túc, lại đã lập gia đình nên cô L. rất khó chịu, nhiều lần thẳng thắn nhắc nhở thầy T. Bị ê mặt, thầy T. phao tin khắp nơi rằng “Cô ta đã hiến thân cho tôi rồi”. Lãnh đạo nhà trường nhiều lần mời thầy T. đến làm việc, yêu cầu chấm dứt việc phao tin sai sự thật nhưng thầy T. không chấp hành. Vì thế, chủ tịch UBND TP Rạch Giá đã ra quyết định kỷ luật thầy T. với hình thức khiển trách. Sau đó, thầy T. vẫn không chịu xin lỗi nên cô L. đã khởi kiện... - Đầu năm 2008, TAND thị xã Bến Tre đã tuyên buộc ông K. phải bồi thường cho ông U. bốn triệu đồng vì đã tung tin đồn bậy là ông U. bị... nhiễm HIV. Số là năm 2007, thấy ông U. (người mù phục vụ đờn ca tài tử tại quán ăn) có nhiều khách hơn mình, ông K. (một người mù đờn ca tài tử khác) đã cạnh tranh bằng cách tung ra tin đồn bậy này. Sau đó, ông U. bị chủ quán cho nghỉ việc vì sợ khách không dám đến quán.

NGUYÊN TRƯỜNG