Ghi số đề lãnh chín tháng tù treo

HĐXX nhận định bị cáo phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, đã nộp các khoản án phí, trong thời gian tại ngoại đã chấp hành tốt các quy định của pháp luật nên không cần phải cách li bị cáo khỏi xã hội. Phạt bị cáo án treo cũng đủ giáo dục răn đe và thể hiện sự khoan hồng của nhà nước.

Theo bản án sơ thẩm ngày 30-12-2013 TAND huyện Củ Chi tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Khánh Nga chín tháng tù. Nộp lại 10 triệu đồng tiền thu lợi bất chính, phạt bị cáo thêm 3 triệu đồng. Bị cáo Nga có đơn kháng cáo xin hưởng án treo vì Nga là lao động chính trong gia đình, đã trả lại toàn bộ số tiền phạm tội mà có được.

Cáo trạng VKS thể hiện, từ tháng 3-2013 Nga bắt đầu ghi số đề cho các con bạc có nhu cầu trong địa phương tại tiệm tạp hóa ngay tại nhà. Lúc 15h ngày 16-9-2013 khi Nga đang ghi số đề cho anh Nguyễn Tấn Bạch thì bị công an tiến hành kiểm tra và bắt giữ. Qua khám xét cơ quan công an thu giữ 40 phôi đề ghi trong ngày với số tiền trên 12 triệu đồng và trên 6 triệu đồng tiền mặt. Tại cơ quan công an Nga khai nhận đã hưởng lợi từ việc ghi số đề với số tiền là 10 triệu đồng.