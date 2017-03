Giá bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước sẽ tăng cao

Số này tập trung chủ yếu tại Hà Nội và TP.HCM. Số nhà chưa bán được phần lớn có hồ sơ phức tạp, một số trường hợp vướng quy hoạch, nhà đang có tranh chấp…

Cũng theo Bộ Xây dựng, các địa phương sẽ tiếp tục bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định 61 cho đến khi có nghị định mới về quản lý nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước (dự thảo đã được Bộ Xây dựng hoàn tất). Đáng chú ý, giá bán nhà theo dự thảo nghị định mới sẽ cao hơn nhiều so với hiện nay. Lý do, giá đất được quy định trong dự thảo được tính theo bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành có hiệu lực tại thời điểm bán, trong khi Nghị định 61 tính theo bảng giá đất từ năm 2004.

HOÀNG VÂN