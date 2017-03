Giả cảnh sát “dẹp loạn” có nên bỏ tù?

Gần đây, TAND huyện Hàm Tân (Bình Thuận) đã tuyên phạt Nguyễn Quang Hùng, Nguyễn Văn Dũng mỗi người 9 tháng tù về tội giả mạo chức vụ, cấp bậc. Đây là một vụ án gây nhiều băn khoăn bởi hành vi của hai bị cáo có dấu hiệu phạm tội thật nhưng lại xuất phát từ động cơ tốt là muốn “dẹp loạn” nạn mại dâm, cờ bạc hoành hành ở đoạn quốc lộ 1A chạy ngang thị trấn Tân Nghĩa.

Giả công an để “dẹp loạn”

Hùng và Dũng bỏ mối trứng gà, trứng vịt nên thường xuyên đi ngang quốc lộ 1A, đoạn qua thị trấn Tân Nghĩa, nơi có nhiều quán đèn mờ, nhà trọ nổi tiếng lâu nay ở địa phương. Trong một lần đến quán đèn mờ của bà H. uống nước, thấy bà H. luôn vỗ ngực rằng mình không sợ ai, kể cả công an, Hùng và Dũng rất bức xúc nên bàn nhau giả danh công an để dằn mặt bà H.

Nhặt được đôi giày của ngành công an đã hỏng, Dũng đem đi sửa lại rồi mang vào trông khá oách, còn Hùng cũng trang bị một cái cặp tài liệu cho “giống cán bộ”. Sau đó, cả hai bắt đầu hành trình “dẹp loạn”.

Ngày 26-2, thấy một nữ nhân viên ở quán bà H. đưa khách vào nhà trọ, họ ập vào, yêu cầu chủ nhà trọ mở phòng kiểm tra. Cả hai “lấy lời khai” về mối quan hệ giữa cô gái mại dâm và người khách rồi cho về. Xong họ quay sang răn đe chủ nhà trọ vì không giữ giấy tờ tùy thân của khách và bắt phải viết cam kết thực hiện đúng các quy định kinh doanh nhà trọ. Chủ nhà trọ bỏ vào phong bì 500 ngàn đồng để hối lộ nhưng cả hai kiên quyết từ chối.

Sau đợt “kiểm tra” này, tin đồn về việc có hai “cảnh sát” làm việc rất nghiêm minh lan ra khắp nơi ở Tân Nghĩa. Tối 28-2, trên đường đi bỏ mối trứng về, thấy một quán nước tập trung đông người, Hùng và Dũng dừng xe “trinh sát”. Phát hiện từ trong quán có hai thanh niên chạy xe máy ra, trên tay cầm thòng lọng, họ bí mật bám theo. Đến thị trấn Tân Minh, hai thanh niên này bắt một con chó rồi tăng tốc bỏ chạy. Lập tức hai “cảnh sát dỏm” đuổi theo nhưng không kịp. Quá bực vì để kẻ trộm lộng hành trước mũi mà không tóm được, họ liền gọi điện thoại báo Công an thị trấn Tân Nghĩa rồi quay về quán nước yêu cầu chủ quán viết cam kết giữ gìn an ninh trật tự, không được chứa chấp các thành phần bất hảo.

Sau đó, Hùng và Dũng đến một quán cà phê khác “trinh sát”. Sau khi gọi nước, thuốc lá, chủ quán không tính tiền nhưng cả hai kiên quyết trả đủ. Chủ quán hỏi xin số điện thoại di động của Hùng và Hùng cho ngay. Ngày 31-3, hai tiếp viên trong quán này mâu thuẫn, cầm dao đòi chém nhau, chủ quán liền gọi cho Hùng cầu cứu. Còn hơn cả lực lượng phản ứng nhanh, Hùng lập tức có mặt can thiệp rồi yêu cầu chủ quán viết cam kết giữ gìn an ninh trật tự trong quá trình kinh doanh.

Hùng và Dũng có quen một người bạn. Mỗi lần gặp mẹ bạn đều nghe bà than thở rằng con cái máu me đến nỗi cầm cố hết tài sản trong nhà. Vì thế, khi phát hiện bạn vào một nhà trọ đánh bạc, Hùng và Dũng liền ập vào kiểm tra và buộc chủ nhà trọ cam kết không được tổ chức cờ bạc, nếu không sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Sau khi đã thu thập được một số bản cam kết, Hùng và Dũng chờ trời tối, đến trụ sở Công an thị trấn Tân Nghĩa nhét vào cửa rồi bỏ đi. Thế rồi, do nghi ngờ hai “cảnh sát hình sự” vô cùng mẫn cán này, các chủ nhà trọ đã làm đơn tố cáo. Ngày 5-4, Công an huyện Hàm Tân đã bắt khẩn cấp Hùng, còn Dũng đến trình diện. Sau đó, cả hai bị khởi tố nhưng được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hai “cảnh sát” dỏm nói gì?

Theo kết luận điều tra cũng như cáo trạng, khi thực hiện hành vi giả danh công an, cả Hùng và Dũng đều không hề vụ lợi một đồng nào. Tuy nhiên, họ vẫn bị TAND huyện Hàm Tân kết án như trên.

Dũng buồn rầu tâm sự rằng anh và Hùng xưng danh là công an vì bức xúc trước tệ nạn mại dâm, đèn mờ, cờ bạc lộng hành. Họ làm thế không ngoài mục đích “hù dọa những kẻ chứa mại dâm cho bõ tức chứ đâu biết hành vi đó là vi phạm pháp luật”. Hơn nữa, họ chỉ nghĩ đơn giản rằng mình không vụ lợi của ai, làm những việc tích cực, giúp địa bàn trong sạch. Trong thời gian ngắn ngủi mà họ làm “cảnh sát dỏm”, hàng chục gái mại dâm đã rủ nhau rời khỏi Tân Nghĩa vì sợ bị bắt, thậm chí một quán đèn mờ cũng phải đóng cửa.

Vì thế, cả hai đều bị sốc khi bị khởi tố, truy tố, phạt tù. Trong khi đó, hoàn cảnh của họ đều đang rất khó khăn. Gia cảnh của Hùng thì nghèo khó, vợ lại mới sinh con. Còn Dũng, anh là lao động chính nuôi ba con còn nhỏ, vợ vừa giải phẫu xong và đang phải điều trị bệnh gan...

Được biết, sau phiên xử sơ thẩm vừa qua của TAND huyện Hàm Tân, Hùng và Dũng đã làm đơn kháng cáo đề nghị TAND tỉnh Bình Thuận xem xét lại.

Về mặt pháp lý, đúng là Hùng và Dũng đã có dấu hiệu phạm tội giả mạo chức vụ, cấp bậc theo Điều 265 BLHS. Tuy nhiên, liệu có nên thẳng tay bỏ tù họ hay cho họ được hưởng sự khoan hồng? Chúng tôi xin mời bạn đọc tiếp tục theo dõi quan điểm của các chuyên gia pháp lý trên số báo tới.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Độc giả CHINHBUI (chinhbui...@yahoo.com):

Nên khoan hồng với hai người đàn ông này vì mục đích giả dạng công an là để làm sạch tệ nạn xã hội tại địa phương.

Độc giả DƯƠNG VĂN NGỌC (huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, e-mail: dvngoc...@gmail.com):

Tôi rất buồn cho hai bạn Hùng và Dũng. Đối với sự nghiêm minh của luật pháp nhằm ngăn ngừa những kẻ "đội lốt" cơ quan nhà nước để lừa đảo, trục lợi cho mình thì hai bạn đã phạm luật. Nhưng qua việc làm của các bạn trên bài báo thì rõ ràng hai bạn không vì động cơ cá nhân mà vì muốn góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp hơn nên làm thay cái công việc mà công an phải làm.

Giữa cái tình và lý trái ngược nhau nên chẳng những khó cho hai bạn mà cả cơ quan luật pháp khi phải đắn đo xét xử về công hay tội. Nếu chấp nhận việc làm của hai bạn là đúng thì sẽ tạo tiền lệ sau này và kỷ cương luật pháp sẽ xáo trộn vì nhiều kẻ sẽ lợi dụng để trục lợi.

Đúng ra các bạn nên ghi nhận các hiện tượng xấu và báo cho cơ quan trách nhiệm giải quyết thì có lẽ các bạn sẽ không dính vào tình huống này. Có nhiều người dân tham gia bắt cướp trên đường phố hàng ngày, nhưng khi phát hiện hay bắt quả tang xong thì họ giao cho cảnh sát giải quyết, họ không phạm luật mà còn được biểu dương!

Tôi mong rằng các cơ quan luật pháp sẽ thông cảm cho hai bạn vì lòng nhiệt tình của tuổi trẻ nên vi phạm luật pháp mà giảm hình phạt như "cảnh cáo" để hai bạn rút kinh nghiệm góp phần xây dựng xã hội sau này trong khuôn khổ luật pháp cho phép.

Độc giả NGO PHI KHANH (đường Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM, e-mail: ngogiahuy...@yahoo.com):

Trước hết xin cám ơn Báo Pháp Luật TP.HCM đăng bài báo này, cho chúng tôi - những người dân yêu chuộng một cuộc sống trong sạch, lành mạnh được biết vẫn còn những người với trái tim quả cảm của mình đang cố gắng làm cho cuộc sống này tươi đẹp hơn. Thiết nghĩ hành động này về mặt pháp lý thì đúng là vi phạm, nhưng anh Hùng và anh Dũng không hề vụ lợi cho riêng mình một đồng nào. Tôi thấy thay vì kết án hai anh này thì tại sao ta không tạo điều kiện cho họ làm việc mà họ đang quyết tâm. Đất nước ta cần lắm những con người này.

Độc giả THÁI THÀNH SƠN (xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, Bến Tre, e-mail: thuanphatsang@yahoo.com):

Qua bài báo rõ ràng hai anh này có phạm tội, nhưng xét về góc nhìn khác thì nên giảm hình phạt cho hai anh này vì họ không hề trục lợi cho bản thân. Vì mọi công dân cũng có thể là một công an để bài trừ, tố giác và phòng chống các loại tệ nạn xã hội. Nên kiểm điểm trước dân chứ không nên phạt tù. Mong các ngành chức năng xem xét.

Độc giả DƯƠNG VĨNH TUYẾN (thị xã Đồng xoài, Bình Phước, e-mail: duongchi.tuyen@yYahoo.com.vn):

Để bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 265 Bộ luật Hình sự về tội giả mạo chức vụ, cấp bậc thì người phạm tội phải có hành vi giả mạo chức vụ, cấp bậc và thực hiện hành vi trái pháp luật. Liên hệ với nội dung quý báo đã đưa thì thử hỏi ngoài việc giả danh công an ra, những việc làm khác của hai người này có trái pháp luật hay không? Trong khi đấu tranh phòng ngừa tội phạm không chỉ là trách nhiệm của công an mà là của toàn xã hội! Nếu họ không có hành vi tư lợi thì không nên xử lý họ về mặt hình sự.

Độc giả HOÀNG VĂN BẰNG (phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP.HCM, e-mail: banghoang...@yahoo.com.vn):

Qua vụ án này, tôi cho rằng xét về hành vi thì hai anh đã vi phạm Điều 265 Bộ luật Hình sự, nhưng xét về tính chất của vụ án thì hành vi của hai anh không hề gây nguy hiểm cho xã hội. Xét về trách nhiệm thì hai anh đã có trách nhiệm với xã hội vì đã tham gia bảo vệ an ninh trật tự cho xã hội. Xét về trách nhiệm của chính quyền địa phương mà để xảy ra tệ nạn xã hội trên địa bàn thì đáng bị chê trách chưa làm tròn trách nhiệm mà Đảng và nhân dân giao phó.

Tòa án cần xem xét lại hành vi của hai anh, nếu hành vi đó là hành vi nguy hiểm cho xã hội, làm mất an ninh trật tự ở địa phương thì hãy xử tù. Còn hành vi của họ là hành vi tốt thì đáng khen ngợi, nêu gương đồng thời cần giải thích họ hiểu về pháp luật để họ làm việc đó tốt hơn, đúng luật hơn.

Độc giả QUANG TUYẾN (xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, Đồng Nai, e-mail: ttrantuan...@yahoo.com):

Hai thanh niên nói trên tự xưng là công an là phạm luật. Nhưng tôi nhận thấy rằng trong một địa bàn có quá nhiều điểm đen như thế mà công an không thấy đâu là sao? Hay giữa các chủ nhà trọ và công an có điều gì mập mờ chăng? Đây là một lời cảnh tỉnh cho ngành công an trong giữ gìn an ninh trật tự, phải luôn năng động và nhiệt tình hơn với vai trò và trách nhiệm của mình.

Độc giả NGUYỄN THANH TÂN (phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM, e-mail: nguyenthanhtan...@gmail.com):

Điều mà các ngành chức năng địa phương không làm được mà họ làm được sao lại bị kết án?

Độc giả THACH HAI (phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM, e-mail: hai_thy...@yahoo.com):

Cách xử trên là đúng đối với những ai mượn hình ảnh công an để làm chuyện trái pháp luật. Đối với anh Hùng và anh Dũng mượn hình ảnh công an không phải là một cách hay. Hai anh có thể đến công an xã trình báo về vấn đề an ninh tại địa phương. Bên cạnh đó, hai anh hành xử như vậy nhằm mục đích tốt. Mong hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xem xét lại mức án.

Độc giả U (TP Phan Thiết, Bình Thuận):

Dù hành động của họ chiếu theo là vi phạm nhưng động cơ rất chính đáng: dẹp các tụ điểm tệ nạn mại dâm, giữ an ninh trật tự, không vụ lợi... đáng phát huy. Tòa án chỉ cần nhắc nhở hoặc cảnh cáo là được, tù giam e quá nặng.

Độc giả HNT (Đồng Nai):

Trong trường hợp này, Hùng và Dũng đã biết rõ hành vi của mình thực hiện là vi phạm Điều 265 Bộ luật Hình sự về tội giả mạo chức vụ, cấp bậc. Cụ thể là họ lén lút nhét các bản cam kết của các đối tượng vào Công an thị trấn Tân Nghĩa. Tuy nhiên, hành vi trên nếu quả thực không lợi dụng để vụ lợi mà còn làm một việc có ích thì cũng nên xem xét lại. Vì Hùng và Dũng chưa thể hiện việc lợi dụng vụ lợi, cụ thể còn từ chối nhận tiền của các đối tượng vi phạm. Pháp luật cần có mức án nhẹ nhất hoặc miễn truy tố hình sự hoặc chỉ nên xử lý hành chính.

Độc giả NGUYỄN VĂN TRUNG (Văn phòng luật sư V.L.C, phường 10, quận 10, TP.HCM, e-mail: lawyerhcm@yahoo.com):

Hành vi của Hùng, Dũng đã có dấu hiệu vi phạm hình sự theo Điều 265. Tội giả mạo chức vụ, cấp bậc, quy định: “Người nào giả mạo chức vụ, cấp bậc thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm”. Tuy nhiên, để truy cứu trách nhiệm hình sự đối Hùng, Dũng thì cần phải xem xét đến yếu tố động cơ phạm tội của Hùng và Dũng.

Xét thấy tính nguy hiểm của hành vi Hùng, Dũng là không có, hậu quả xấu cho xã hội không xảy ra. Nên không nhất thiết phải áp dụng hình phạt nặng đối với Hùng, Dũng.

Để giữ tính nghiêm minh của pháp luật, bất cứ ai vi phạm đều phải bị xử lý. Hành vi của Hùng, Dũng đã vi phạm pháp luật hình sự thì cũng phải xử lý truy cứu trách nhiệm hình sự. Đáng lẽ khi phát hiện việc sai trái xảy ra trên địa bàn, với nghĩa vụ công dân Hùng, Dũng phải đi trình báo sự việc cho cơ quan chức năng xử lý, không được tùy tiện hành xử như vậy. Tuy nhiên, xét về tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi trên thì chỉ nên áp dụng hình phạt nhẹ nhất là hợp lẽ. Không nên áp dụng hình phạt tù trong trường hợp này vì sẽ mất đi tính giáo dục và tính nhân đạo trong luật pháp.

Độc giả LÊ PHÁT NGÔN (e-mail: lephatngon@gmail.com):

Pháp luật luôn khoan hồng với những ai biết hối hận và tìm cách chuộc lại lỗi lầm. Hành động của hai anh một mặt thì trái luật, nhưng mặt khác lại đáng để cho nhiều người cảm phục. Tôi tự hỏi rằng công an địa phương làm gì mà không dẹp tụ điểm mại dâm đó?

Độc giả HIEU (TP Phan Thiết, Bình Thuận):

Trong chuyện này, cần xem lại nghiệp vụ của các đồng chí công an ở huyện Hàm Tân, để tệ nạn xảy ra trước mắt mà không thấy hay có sự thông đồng. Đến những người dân bình thường như anh Hùng, anh Dũng mà còn đi bắt quả tang được kia mà. Thiết nghĩ các ngành chức năng cần có chính sách khoan hồng đối với hai anh đồng thời phải hướng dẫn họ, đưa họ vào lực lượng dân quân địa phương. Có như thế thì người dân mới tích cực đấu tranh chống tội phạm được.

Độc giả LE MINH (TP Tam Kỳ, Quản Nam, e-mail: leminh...@gmail.com):

Tôi thấy hai anh đã làm được một việc tốt mà không phải ai cũng có thể làm được. Tại sao chỉ là hai người công dân bình thường mà lại có ý thức và hành động thiết thực đến vậy, trong khi công an khu vực ở đó lại không thấy mà cũng không có hành động gì? Vấn đề này phải đặt dấu hỏi lớn đối với những người có chức trách ở khu vực đó.

Độc giả KIM (quận Thủ Đức, TP.HCM, e-mail: tuila...@yahoo.com.vn):

Tôi không bàn nhiều về cái đúng, cái sai của hai thanh niên trong bài viết nói trên. Tuy nhiên, điều tôi quan tâm là tại sao tệ nạn xảy ra đến mức một người dân bình thường như vậy còn thấy cần phải ra tay dẹp mà công an xã vẫn không có động tĩnh gì. Thậm chí khi hai thanh niên này bị người dân tố cáo thì lực lượng chức năng mới vào cuộc và bắt họ.

Độc giả HIẾU MINH (La Gi, huyện Hàm Tân, Bình Thuận, e-mail: dttlyod...@yahoo.com):

Như bạn Hiếu ở Phan Thiết đã nói, tôi cũng là dân địa phương nên tôi biết rõ địa bàn này phức tạp như thế nào. Tôi rất cảm phục và tán đồng cách cư xử của hai anh, tuy có phạm phải tội giả mạo chức vụ. Xã hội này rất cần những tấm gương như thế, và hơn ai hết lực lượng công an xã phải hiểu rõ điều đó. Sao không chỉ cảnh cáo và tạo cơ hội để cho các anh tiếp tục dẹp loạn để trả lại yên bình cho người dân nơi đây?

Độc giả TRẦN MINH TUẤN (Trà Vinh):

Trong trường hợp này, hành vi nguy hiểm cho xã hội chưa xảy ra. Thiết nghĩ TAND tỉnh Bình Thuận khi xét xử phúc thẩm cần xem xét động cơ và mục đích vi phạm pháp luật của hai người để có quyết định hợp tình hợp lý. Cạnh đó, việc để tệ nạn xã hội xảy ra trên địa bàn mà cơ quan chức năng không hay biết quả thật khiến người đọc nghe qua sẽ đặt vấn đề liệu có sự bao che của chính quyền địa phương hay không. Nên giáo dục hành chính để hai anh có cơ hội phục vụ tổ quốc, phục vụ quê hương.

Độc giả NGO THE HOC (Côn Đảo):

Chúng ta đang học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Lúc sinh thời, Bác Hồ rất quan tậm đến xử phạt, khen chê phải công minh rõ ràng.

Chính vì vậy những người cầm cân nẩy mực cần có cái nhìn biện chứng, đừng nhìn một cách phiến diện, phải xử sao cho có lý và có tình. Hai người kia sai là dám giả danh cảnh sát, nhưng về cái tình họ chỉ muốn dẹp loạn, làm phúc lợi cho xã hội, cho quê hương thì đó là điều rất đáng quý. Trên đời này còn biết bao kẻ giả danh để trục lợi cho cá nhân thì đáng bị trừng phạt, còn ở đây mục đích của họ lại chẳng có lợi gì mà còn chuốc họa vào thân. Thử nghĩ gia cảnh của họ cũng đâu có khá giả gì, họ là lao động chính. Vì vậy, tôi nghĩ tòa nên xem xét và đừng đưa pháp luật vẽ thành một đường thẳng mà nên có cả những lúc cong, nếu đường cong đó phù hợp lòng dân.

Độc giả NGUYEN HUU TAI (TP Mỹ Tho, Thiên Giang):

Nếu Hùng và Dũng lợi dụng công an để gây rối hay vi phạm pháp luật thì đáng trách. Còn nếu hai người vì thấy tệ nạn xảy ra nhan nhản nhưng thiếu công an thật xử lý, giúp dân ổn định trật tự, nhất là những tệ mại dâm, cờ bạc thì thật là đáng khen hơn công an thật. Vì họ làm việc không vụ lợi, không vì chén cơm manh áo (không lương), lại có thể nguy hiểm tính mạng bản thân. Nếu xã hội này có nhiều người dũng cảm như hai bạn đó thì khỏe cho người dân và ngành công an nhiều. vậy ta hãy cảm ơn và khâm phục họ hơn là trách và phạt họ.

Độc giả NGUYEN PHU CUONG (TP Nha Trang, e-mail: thuytien...@yahoo.com):

Cần phải kỷ luật hạ cấp đối với công an xã vì để xảy ra tệ nạn trên địa bàn mình quản lý.

Độc giả DOAN (TP Đà Lạt, Lâm Đồng, e-mail: doan_law@yahoo.com):

Không nên bỏ tù họ mặc dù đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Xét về mục đích của việc phạm tội, họ không có hành vi nguy hiểm cho xã hội. Nên dùng biện pháp cảnh cáo để răn đe họ.

Độc giả TRẦN ĐẠI QUÂN (TP Biên Hòa, Đồng Nai, e-mail: luatsuquan@gmail.com):

Tôi rất buồn về điều này. Sao tòa án có thể làm ngơ như vậy. Tôi cũng là một thẩm phán, thấy thật xót xa. Tòa không nên xét xử máy móc như vậy.

Độc giả DƯƠNG ĐẠI PHƯƠNG (Bình Định):

Tôi đã từng giả mạo cấp bậc, chức vụ nhưng lại được biểu dương. Một lần chứng kiến ba thanh niên đi trên một xe honda quẹt cháu bé khoảng 12 tuổi đi xe đạp, tất cả đều ngã. Một thanh niên đứng dậy hành hung cháu bé nên tôi lên tiếng can thiệp thì hai thanh niên còn lại đồng loạt tấn công tôi. Lúc này tôi hô: "Tôi là cảnh sát hình sự, yêu cầu tất cả về đồn công an" thì 3 gã lên xe lủi mất.

Tôi nhận được ánh mắt đồng cảm của bà con xung quanh. Khi về công an phường lập biên bản, tôi nói thật không phải là công an. Đồng chí trưởng công an phường còn biểu dương: "May mà anh nhanh trí, nếu không thì nguy hiểm cho cả cháu bé và anh", và cảm ơn tôi.

Bộ luật Hình sự Việt Nam đọc rất dễ hiểu, nhất là Điều 265. Tôi có hành vi giả mạo cấp bậc, chức vụ nhưng tôi không thực hiện hành vi trái pháp luật nên tôi không bị tù. Anh Hùng, anh Dũng có hành vi giả mạo cấp bậc, chức vụ và thực hiện các hành vi dẹp tệ nạn mại dâm, giữ gìn trật tự an ninh địa phương, dẹp nạn cờ bạc và ngầm báo công an thị trấn Tân Nghĩa. Ba hành vi này có trái pháp luật không? Muốn bỏ tù anh Hùng, anh Dũng thì cơ quan pháp luật cần chứng minh hai anh thực hiện hành vi trái pháp luật. Tôi đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận có ý kiến về vụ án này.

Độc giả LONG BIEN (Hà Nội, e-mail: nguyenducgiang...@yahoo.com):

Về hai trường hợp này, đúng là họ vi phạm pháp luật. Nhưng hành vi vi phạm của họ không có tính chất vụ lợi cho bản thân mà còn góp phần vào công tác bảo đảm an ninh xã hội. Đáng lẽ ra cơ quan bảo vệ pháp luật ở đó nên gặp gỡ, hướng dẫn họ trở thành cộng tác viên đắc lực trong việc phòng chống và ngăn ngừa tội phạm thì tốt hơn. Cũng cần phải xem xét lại chính quyền và các cơ quan bảo vệ pháp luật ở nơi họ cư trú.

Chúng ta nên đề nghị các luật sư, các tổ chức chính trị, xã hội hãy lên tiếng bảo vệ họ. Tôi cũng mong các cơ quan thông tin đại chúng nên góp tiếng nói vào đây, để một là giảm hình phạt để họ có thể được sinh hoạt ở cộng đồng, góp phần có ích cho xã hội, hai là để cho những trường hợp khác tương tự như vậy hiểu về ý thức pháp luật để chấp hành đúng pháp luật.

Độc giả PHAN NAM (Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP.HCM, e-mail: mrbeee...@yahoo.com):

Hãy cho họ một cơ hội. Hành vi vi phạm này không hề gây nguy hiểm cho xã hội, thậm chí còn là điều tốt, ngoại trừ việc giả mạo danh nghĩa công an. Nếu tôi là tòa án, tôi sẽ đưa ra phán quyết để họ hiểu được việc làm của họ chưa đúng về luật pháp, nhưng xét hành vi thì họ nên được tự do. Hãy nhớ pháp luật trong chế độ xã hội chủ nghĩa thì phải mang tính ưu việt của nó: đó là xét đến tận cùng hành vi, bản chất của sự việc để xét xử.

Độc giả SY NAM (Thái Bình):

Thật lòng nói về luật pháp trong vụ này tôi không hài lòng. Cái gì cũng phải có tình, có lý. Xét về lý thì Hùng và Dũng cũng không phải sai lớn lắm. Còn về tình thì hoàn toàn đáng để cho công an ở nơi đó học tập. Tôi nghĩ tòa án nên suy xét về cả hai phía. Hùng và Dũng có tội 1 thì công an ở đó đáng tội 10.

Độc giả LÊ ĐỨC DƯƠNG (Nha Trang, Khánh Hòa, e-mail: duong...@gmail.com):

Lẽ ra nếu công an xã thi hành đúng chức phận của mình thì hai "công an dỏm" này có thể dành thời gian mỗi tối thư giãn ở nhà sau một ngày lao động mệt nhọc.

Độc giả ĐINH MINH HOÀNG (khu dân cư Phú Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương, e-mail: bomrang...@gmail.com):

Theo tôi cần xem xét lại trách nhiệm của công an tại địa phương.

Độc giả: VÕ ĐÌNH CÔNG (thị trấn Phước Bình, huyện Phước Long, Bình Phước, e-mail: dinhcong...@yahoo.com):

Hai anh này đã có ý nghĩ tích cực cho cuộc sống. Chỉ thương cho hai anh không nắm rõ pháp luật nên không biết là mình vi phạm. Tôi tin rằng pháp luật sẽ khoan hồng cho họ.

Độc giả TRAN DUC DUNG (xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương, Nghệ An, e-mail: linh...@gmail.com):

Hùng và Dũng giả mạo công an theo pháp luật là vi phạm. Nhưng mức độ vi phạm có lợi chứ không có hại vì hai anh này không trục lợi tí nào. Không nên khởi tố hai anh này mà nên khuyên răn họ để họ hiểu hơn về pháp luật. Nói cách khác, vừa biểu dương vừa phê bình họ là tốt nhất.

Độc giả HONG SON (Hải Dương, e-mail: hongson@yahoo.com):

Hai anh Hùng, Dũng rất có ý thức với xã hội và cộng đồng. Tòa sơ thẩm xử tù hai anh như thế thì thật là buồn.

Độc giả NGUYỄN HUY PHỤC (Quảng Ngãi, e-mail: huyphuc...@yahoo.com):

Theo em thấy thì để tội danh được thành lập, anh Hùng và anh Dũng phải có hai hành vi (theo điều 265 Bộ luật Hình sự) là giả mạo chức vụ, cấp bậc và thực hiện hành vi trái pháp luật với việc giả mạo đó. Trong khi anh Hùng và anh Dũng chỉ mới giả mạo chức vụ, cấp bậc và không hề thực hiện hành vi gì trái pháp luật. Nên em nghĩ chỉ nên cảnh cáo hoặc là án treo để giúp hai anh hiểu việc làm của mình là sai.

Độc giả: NG HOANG THANH (quận 1, TP.HCM, e-mail: tvt...@yahoo.com):

Công lý vẫn là công lý, làm điều tót vẫn nhẹ tấm lòng.

Độc giả NGUYEN TU DINH (Bình Thuận, e-mail: ntudi...@yahoo.com):

Tôi theo dõi từ đầu các ý kiến bình luận của các bạn. Thật tình mà nói, tôi là người công tác trong ngành tố tụng nên rất hiểu các bức xúc của các bạn. Tuy nhiên, ở đây hai bạn Hùng và Dũng đã phạm tội giả mạo chức vụ, cấp bậc là điều không thể tranh cãi. Các bạn nói cả hai thực hiện vì làm cho bỏ ghét chứ không vụ lợi. Thế nhưng hành vi của hai bạn đó đã làm ảnh hưởng đến lực lượng công an nhân dân. Cho dù động cơ của hai người bạn ấy đáng thông cảm như thế nào thì hành vi của hai bạn ấy đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm bởi vì tội giả mạo cấp bậc, chức vụ không cần vụ lợi đã đủ yếu tố cần và đủ để khởi tố.

Tuy nhiên, thật tình mà nói, nếu tòa án áp dụng án treo thì theo tôi sẽ nhận sự đồng thuận nhiều hơn.

Độc giả PHAM NGUYEN THOA (TP Rạch Giá, Kiên Giang, e-mail: ThienThanhkg...@yahoo.com.vn):

Theo tôi được biết, chỉ hành vi giả mạo chức vụ, cấp bậc để thực hiện hành vi trái pháp luật mới cấu thành tội theo Điều 265 Bộ luật Hình sự. Nếu hành vi giả mạo chức vụ, cấp bậc để khoe khoang, bắt tội phạm hay mục đích nào khác không nhằm để thực hiện hành vi trái pháp luật thì không cấu thành tội phạm.

Việc giả mạo chức vụ, cấp bậc của hai anh thanh niên này hoàn toàn xuất phát từ mục đích tốt đẹp, góp phần cho công tác đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm cho địa phương nói riêng, cho toàn xã hội nói chung thì không nên xử lý hình sự.

Độc giả NGUYEN (TP.HCM):

Công an xã đã làm tròn trách nhiệm của mình hay chưa? Nếu có thì đã không xảy ra sự việc giả danh cảnh sát này.

Độc giả DO MINH (Hà Nội, e-mail: dotienminh...@gmail.com):

Cái gì tốt cho xã hội thì nên làm. Chúng ta cần những người như các anh cho xã hội tốt đẹp hơn.

Độc giả TRAN TAN MINH (TP.HCM, e-mail: hoangkim...@.yahoo.com.vn)

Phạm luật thì phải chịu tội. Nhưng hai anh phạm tội trong hoàn cảnh nào? Có gây thiệt hại cho ai không? Tòa án xử phạt tù như thế có quá nặng không? Luật của chúng ta có điều khoản khoan hồng, thế thì tại sao ta không áp dụng điều khoản đó? Nếu xử công bằng thì những tờ cam kết không phạm pháp nữa kia tòa có xử không? Và những chuyện mà ai cũng thấy nhưng những người có trách nhiệm của xã lại không biết thì có được tòa xem xét tới?

Độc giả NGUYỄN TIẾN NHÂN (TP.HCM, e-mail: meo...@gmail.com):

Xét về lý thì việc mạo danh công an là sai. Nhưng xét theo bản chất sự việc này thì việc làm của hai người đó không phải là việc làm xấu. Họ cũng không hề vụ lợi, không hề gây mất quyền lợi của ai mà còn giúp ngăn ngừa các tệ nạn xã hội. Nên có sự khoan hồng nếu đem vụ này ra xét xử. Thiết thực nhất là cho hai người này vào đội dân phòng của thôn xóm để còn cống hiến cho xã hội. Một người làm việc tốt mà không được vinh danh còn bị đưa ra tòa xét xử hỏi có công bằng hay không? Xét cho cùng, người nên đưa ra tòa xét xử chính là người đệ đơn - những người chứa chấp mại dâm, cờ bạc kia kìa!

Một độc giả (TP.HCM, e-mail: ruby1717...@yahoo.com):

Nếu công an xã làm tốt đìều mà hai anh đã làm thì liệu hai anh có phải bị xử tù không? Xử hai anh thì cũng phải xử lý mấy người công an xã ăn lương nhà nước nhưng không làm tròn trách nhiệm.

Độc giả TÙNG:

Nên cảnh cáo, nhắc nhở hai anh trên thôi.

Độc giả NGUYỄN ANH BẮC (Yên Hòa, Hà Nội, e-mail: bac_...@yahoo.com):

Pháp luật Việt Nam là thể hiện sự khoan hồng. Do vậy, nó phải được áp dụng cho từng trường hợp cũng như những tình tiết cụ thể. Rõ ràng trường hợp ở đây là vi phạm pháp luật, nhưng họ không có tính chất trục lợi và làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của ngành công an, mà ngược lại họ lại làm tốt những gì mà ngành chức năng địa phương chưa làm được. Nếu có một bản án nào đó thì nó cũng nên ở mức cải tạo không giam giữ.

Độc giả TRƯƠNG TUẤN HẢI (Hà Nội, e-mail: truong...@gmail.com):

Qua bài viết này, tôi thấy trong tôi có hai cảm giác vui buồn lẫn lộn. Vui vì trong xã hội vẫn còn có những người tốt, dám lên tiếng chống lại tệ nạn xã hội, chỉ tiếc rằng họ làm chưa đúng cách. Quá buồn vì lực lượng giữ gìn trật tự an ninh và tệ nạn xã hội tại địa bàn thị trấn Tân Nghĩa (Bình Thuận) được nhà nước trả lương thì không làm tròn trách nhiệm mà đáng ra họ phải làm. Tòa án huyện Hàm Tân nếu xét xử hai anh Hùng và Dũng 9 tháng tù thì phải mở rộng vụ án, đưa cả những kẻ đang giữ trách nhiệm giữ gìn chật tự anh ninh mà không làm được cùng ra xét xử.

Độc giả HOÀNG HIỀN (Thanh Hóa, e-mail: yeumotnguoi...@yahoo.com):

Dù là hai người này đã có hành vi trái với pháp luật nhưng động cơ của họ không xấu và họ cũng chẳng vụ lợi gì, mong pháp luật khoan hồng.

Độc giả LƯƠNG MẠNH HÙNG (quận Tân Phú, TP.HCM, e-mail: luongmanhhung...@yahoo.com):

Xã hội rất cần những người nhiệt huyết như hai anh ấy. Nếu cảnh sát khu vực mà làm tốt công việc, dẹp nạn mại dâm, cờ bạc thì hai anh ấy đâu cần phải giả dạng làm công an. Pháp luật nên khoan hồng cho hai anh, hai anh là người tốt mà hoàn cảnh lại khó khăn. Tuy nhiên, cũng cần cảnh cáo để lần sau không có những trường hợp tương tự xảy ra.

Độc giả NGUYỄN XUÂN THÁI (quận Long Biên, Hà Nội):

Tôi rất đồng tình với các ý kiến cho rằng động cơ của hai bạn, xét về lý thì vi phạm pháp luật còn xét về bản chất thì quá tốt cho xã hội. Cơ quan bảo vệ pháp luật nên cân nhắc kỹ để người dân thấy có tình có lý. Hơn nữa sự việc các quán đèn mờ ngang nhiên "giữa ban ngày" thế mà lực lượng công an và chính quyền đã làm ngơ thì nếu hai bạn có báo liệu có ai đứng ra giải quyết để có được kết quả tốt như hai bạn đã làm không? Có chăng nên truy cứu trách nhiệm đối với lãnh đạo chính quyền và công an khu vực này thì mới thỏa đáng.

Độc giả HƯƠNG (Hà Nội):

Nếu hai anh Hùng và Dũng bị phạt tù thì cảnh sát khu vực còn đáng kỷ luật nhiều hơn vì họ đã không làm tròn bổn phận và nghĩa vụ của mình để đến nỗi những tệ nạn xã hội hoành hành ngang nhiên như vậy, đến nỗi có người tự vỗ ngực không sợ bất kì ai kể cả cảnh sát.

Độc giả NGUYEN HOAI SON (thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận, e-mail: hoaison_...@yahoo.com):

Việc làm của anh Hùng và anh Dũng là một việc có ý nghĩa. Hai anh chỉ giả dạng công an để triệt phá bọn tệ nạn xã hội thôi, đây là việc làm có ích cho xã hội. Người dân sống xung quanh tôi rất cảm động trước sự dũng cảm của hai anh, dù hai anh chỉ là những người bình thường.

Một độc giả (e-mail: santa_...@yahoo.com):

Công an địa phương phải suy nghĩ gì trước những hành động đó của hai thanh niên trên?

Độc giả LE VAN VINH (thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương, e-mail: vuonxinh...gmall.com):

Những việc làm như hai anh là đáng biểu dương. Pháp luật nên mở lượng khoan hồng.

Độc giả TRẦN (e-mail: tran...@yahoo.com):

Nên để họ hưởng tù treo vì có hành động sai pháp luật đồng thời cũng phải tuyên dương họ để mở đường cho cái tốt được công nhận. Nếu công an địa phương làm được những chuyện họ đang làm thì có lẽ việc này sẽ không xảy ra. Sao chúng ta chỉ nhìn thấy phần lỗi mà bỏ qua lòng dũng cảm, lòng tốt của những "Từ Hải" hiếm hoi như thế này nhỉ?

Độc giả NGUYEN VAN LOC (huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu, e-mail: motthoiongbuom...@yahoo.com):

Theo lý mà nói thì hai anh đã vi phạm pháp luật. Nhưng nếu có lý thì cũng phải có tình, cũng nên cho hai anh mức án nhẹ hơn để còn lo cho con cái và gia đình.

Độc giả NGUYEN THI THU HA (huyện Thanh Chương, Nghệ An):

Qua vụ việc giả mạo trên cho thấy công an địa phương hết sức sai. Tôi đề nghị xử lý các công an địa phương hơn là xử lý hai anh này. Đối với hai anh, mong quý tòa chỉ nhắc nhở hai anh thôi đừng làm việc giả mạo công an nữa.

Độc giả PHAN VĂN THÀNH (Quảng Nam, e-mail: denon...@yahoo.com):

Chính quyền địa phương nên xem xét đưa họ vào hàng ngũ lực lượng công an.

Độc giả TÀI (Cần Thơ, e-mail: roboonline...@yahoo.com.vn):

Hai người này tốt thật nhưng cũng phải phạt. Lỡ như công an đang điều tra ngầm để bắt trọn ổ thì bị hai người này làm hỏng hết, biết đâu được!

Độc giả TIỂU MINH (Hà Nội):

Không nên bỏ tù hai người đàn ông này.

Độc giả NGUYỄN LƯƠNG (Hà Nội, e-mail: sinhk...@yahoo.com):

Thật là khó hiểu khi mà rất nhiều người vi phạm pháp luật thì hưởng án treo trong khi những người tốt lại bị mức án 9 tháng tù. Thật không công bằng.

Một độc giả (Nghệ An):

Tôi đề nghị kỷ luật công an địa phương chứ không nên xử tội hai anh Hùng và Dũng vì hai anh là người có ý tốt. Chúc hai anh vui, khỏe.

Độc giả NGUYEN MANH HUNG (Dăk Nông, e-mail: foreverloveyou...@yahoo.com):

Việc hai anh làm như vậy là đúng. Chuyện kết tội hai anh là không nên vì công an không làm được mà hai anh làm được, cần tuyên dương thì đúng hơn. Luật thì cũng phải hợp tình, hợp lý. Luật pháp do con người lập ra và có thể sửa đổi mà.

Độc giả NGUYEN THIEN VU (E-mail: thuducn...@yahoo.com):

Đừng phạt tù họ mà hãy nghĩ cho tình cảnh của họ. Đề nghị tòa xem xét lại. Tại sao công an khu vực không làm công việc của mình mà để họ phải bức xúc đến nỗi phải làm thay việc của công an?

Độc giả NGÔ THANH BÌNH (quận Hoàng Mai, Hà Nội, e-mail: vikky_...@yahoo.com):

Người ta hay nói "có tình có lý". Vậy mới biết không thể tình hay lý đi riêng lẻ được mà cần phải xét trên nhiều mặt. Tuân thủ luật pháp là cần thiết nhưng theo quy luật tự nhiên thì mọi thứ luôn luôn thay đổi. Mà luật pháp đâu phải thay đổi liên tục được nên cần phải có những tình tiết có thể xét khác so với luật pháp nhưng vẫn dựa trên nó và hợp lòng dân là được.

Độc giả PHAN ĐĂNG NGỌC (e-mail: dangngoc_...@yahoo.com.vn):

Tôi là một sinh viên trong ngành công an. Hành vi của Hùng và Dũng đúng là vi phạm pháp luật nhưng nên có hình thức giảm nhẹ trong quyết định của tòa án. Tại sao hai người bình thường có ý thức như vậy mà các chiến sĩ ở Hàm Tân không làm được? Các anh công an đang làm việc chống tệ nạn xã hội thì nên có ý thức giữ gìn hình ảnh tốt đẹp cho ngành.

Độc giả TOAN:

Sao ổ cờ bạc, mại dâm hoạt động như vậy mà các anh công an thật lại không biết?

Độc giả TRAN QUOC VIET (TP.HCM, e-mail: viet_...@yahoo.com):

Ý kiến đã quá nhiều, chỉ xin nhắc lại: hai người có hành động tốt, giúp ích cho đất nước, không đem lại lợi ích cho bản thân - điều mà không phải ai cũng dám làm. Người dân đang chờ xem sự công minh của pháp luật.

Độc giả TRẦN ANH TUẤN (Hà Nội):

Phạm tội gây hậu quả không nghiêm trọng còn được hưởng án treo. Phạm tội không gây hậu quả mà nó còn mang lại điều tốt sao lại bị phạt tù? Hành động mạo danh là không tốt, không được khuyến khích, đương nhiên phải phạt, nhưng tôi nghĩ mục đích xuất phát của hành động nói trên tốt, không nên áp dụng hình thức phạt tù ở đây. Thiết nghĩ 6 tháng tù treo là hợp lý.

Độc giả TRAN CONG (TP.HCM, e-mail: trancong...@gmail.com):

Thật là buồn khi những con người có trách nhiệm làm cho xã hội tốt đẹp, trong sạch lại bị phạt tù.