Giả chủ tịch HĐQT công ty lừa đảo

Đoàn Thị Ngọc Sương một năm sáu tháng tù về tội làm giả con dấu, tài liệu cơ quan nhà nước, tổ chức.

Lan có tiệm bán trái cây nhưng phải đóng cửa do làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất. Tháng 12-2011, Lan vào làm tạp vụ tại Công ty Đầu tư Xây dựng Vinh Phú (quận 3, TP.HCM) do Nguyễn Xuân Vinh (đang bỏ trốn) làm chủ. Vinh thường giới thiệu với mọi người Lan là… chủ tịch HĐQT công ty. Cùng thời điểm, Lan nhặt được CMND mang tên Nguyễn Thị Hoa (Chủ tịch HĐQT Công ty Vinh Phú) bèn dán ảnh mình vào. Sau đó, Lan thuê Sương in danh thiếp, khắc con dấu chủ tịch HĐQT công ty mang tên Nguyễn Thị Hoa. Lan còn thuê Sương làm giả chín chứng thư bảo lãnh thanh toán của ngân hàng, bốn thông báo lệnh khởi công… để lừa hơn 1 tỉ đồng của bốn người thông qua việc ký các hợp đồng kinh tế.

Tháng 4-2012, một nạn nhân đã tố cáo hành vi lừa đảo của Lan. Tại cơ quan điều tra, Lan không nhận tội vì cho rằng các phi vụ lừa đảo có sự giúp sức của Vinh nhưng kết luận điều tra và cáo trạng lại không đề cập đến Vinh.

Theo tòa, hành vi lừa đảo của Lan thông qua đơn tố cáo của các nạn nhân là có thật. Giấy tờ liên quan và các nhân viên Công ty Vinh Phú cũng khẳng định Lan không phải là bà Hoa. Dù gia đình Lan đã khắc phục được một phần thiệt hại cho các nạn nhân, tòa thấy vẫn cần phải xử nghiêm để răn đe. Riêng Vinh đang bỏ trốn, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

NGỌC THÂN