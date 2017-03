Giả công an lừa công an thật

Do có lần đi chung với một đồng chí công an đến liên hệ công tác tại Công an xã Vĩnh Hưng (huyện Vĩnh Lợi) nên Phương quen biết với đơn vị. Sau đó, Phương đã nhiều lần đến Công an xã Vĩnh Hưng, tự giới thiệu là công an của Phòng Truy nã Công an tỉnh Bạc Liêu đến liên hệ đề nghị kết hợp với đơn vị để phá các vụ án... Sau khi tạo niềm tin, ngày 30-1, Phương điện thoại cho trưởng Công an xã Vĩnh Hưng mượn tiền nói là để làm kinh phí xâm nhập vào sòng bạc. Do tin tưởng, trưởng công an xã đã xuất quỹ của đơn vị cho Phương mượn 2 triệu đồng. Sau đó, Công an huyện Vĩnh Lợi phát hiện Phương là công an giả, đã tiến hành bắt giữ...

M.NGỌC