Giả danh “cán bộ tình báo” để lừa đảo chạy trường

Theo Kim Anh (TTXVN/Vietnam+)



Phạm Trung Tích (57 tuổi), ở Hải Hậu, Nam Định và Nguyễn Thị Minh Thủy (43 tuổi), trú phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội.Trong vụ án này, Tích tự xưng là cán bộ của Tổng Cục tình báo (Bộ Công an) đã phối hợp với Thủy (là người bán nước ven đường) lừa đảo nhiều người đưa tiền để chạy vào trường Trung cấp cảnh sát.Bị cáo Phạm Trung Tích, nguyên là cán bộ công an tỉnh Nam Định, ra khỏi ngành từ năm 1998. Sau một thời gian ly hôn vợ, năm 2004, ông Tích đến tạm trú ở phường Trần Phú (quận Hoàng Mai, Hà Nội) và quen biết với Thủy, một phụ nữ bán nước trên đường Thanh Niên.Trung tuần tháng 7/2009, cơ quan điều tra nhận được đơn của ông Nguyễn Xuân Đương (ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội) tố cáo hành vi lừa đảo của ông Tích.Ông Đương khai, do muốn con trai vào trường Trung cấp cảnh sát, nên ông Đương đã thông qua nhiều mối quan hệ cá nhân giới thiệu để nhờ "chạy" vào học.Thấy ông Tích tự xưng là đang công tác tại Tổng Cục tình báo, Bộ Công an, có khả năng “lo lót,” nên ông Đương đã tin tưởng đưa 120 triệu đồng cho ông Tích. Một thời gian sau thấy con không được nhập học, ông Đương mới phát hiện hành vi lừa đảo của vị "cán bộ tình báo."Đến ngày 21/8/2009, ông Nguyễn Trọng Kền (cán bộ công tác tại Bộ Công an) cũng có đơn tố cáo hành vi lừa đảo của ông Tích.Qua mối quan hệ quen biết, ông Kền đã nhờ ông Tích "chạy" cho cháu mình vào trường Trung cấp cảnh sát. Tổng cộng, ông Kền đưa cho ông Tích 8.000 USD với lời hứa "đợi" ngày nhập học. Sau nhiều tháng, thấy cháu trai không được gọi đi học, nạn nhân mới biết bị lừa.Ngày 19/3/2010, ông Tích bị cơ quan công an bắt giam. Đồng phạm của vị “cán bộ tình báo” rởm này là Thủy cũng bị bắt giữ. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được của các bị hại đã bị cặp đôi này dùng để ăn tiêu, trả tiền thuê nhà và trả nợ cá nhân hết.Tại cơ quan điều tra, cả hai đối tượng này khai, ngoài hai vụ lừa đảo trên, cũng với thủ đoạn mạo danh “cán bộ tình báo,” từ năm 2007 đến 2008, ông Tích và Thủy còn lừa đảo tổng số 245 triệu đồng và 6.000 USD của ba người ở Nam Định, để "chạy" vào trường Trung cấp cảnh sát.Hội đồng xét xử đã tuyên án phạt bị cáo Phạm Trung Tích 8 năm 6 tháng tù giam, Nguyễn Thị Minh Thủy 7 năm 6 tháng tù. Ngoài án phạt tù, cả 2 bị cáo còn phải chịu trách nhiệm liên đới hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại./.