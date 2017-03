Giả danh công an lừa tiền tỉ

Trước đó, tại phần xét hỏi, Duy đã rút kháng cáo xin giảm án.

Trong hai tháng 8, 9-2008, Duy mạo nhận là trung tá đang làm việc tại Cơ quan CSĐT - Công an TP.HCM rồi nói với những người quen là đang tuyển người vào làm công an, đặc tình; thanh lý xe máy, ôtô; xây dựng trại giam... nhằm lừa đảo. Tổng cộng Duy đã thực hiện 10 vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng. Sau đó, Duy bỏ trốn, thuê chỗ trọ nhiều nơi trong TP dùng tiền ăn chơi, đánh bạc. Mãi đến ngày 27-6-2009, một nạn nhân tình cờ gặp Duy đang ngồi uống cà phê nên gọi điện thoại báo công an đến bắt.

HOÀNG YẾN