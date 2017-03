Giả danh luật sư lừa “chạy” vào ngành công an

Trong hai tháng 10 và 11-2012, Tuấn đã thực hiện bốn vụ lừa mượn xe máy của người yêu, bạn bè rồi mang đi bán, cầm đồ, chiếm đoạt 40 triệu đồng. Sau đó Tuấn trốn vào TP.HCM, bị Công an huyện Nghĩa Đàn khởi tố, ra lệnh truy nã toàn quốc.

Tháng 2-2014, Tuấn trở về Nghệ An, lân la làm quen với các em học sinh đăng ký thi vào các trường an ninh, cảnh sát, mục đích để đặt vấn đề giúp “chạy” trường với gia đình các em. Tháng 3, Tuấn tìm đến nhà em NBN (huyện Tân Kỳ), giới thiệu là “luật sư Ngọc có uy tín, quen biết rộng, xin được cho cháu vào học, làm việc trong ngành công an”. Sau đó Tuấn ra giá phải đưa trước 200 triệu đồng để lo thủ tục nhập học.

Tin tưởng, mẹ của em N. đã đưa cho Tuấn 20 triệu đồng. Ngày 21-4, Tuấn quay lại nhà em N. thông báo đã “xin được cho cháu làm chiến sĩ Công an tỉnh Điện Biên”. Gia đình em N. làm thịt gà, mua bia về liên hoan cảm ơn Tuấn. Tuấn ăn nhậu no say xong bảo mẹ em N. đưa thêm 10 triệu đồng và nói khi nào em N. chính thức vào ngành công an thì Tuấn mới lấy 170 triệu đồng còn lại. Cầm được tiền, Tuấn đổi số điện thoại rồi “lặn” mất. Sau khi gia đình em N. trình báo sự việc, công an đã điều tra ra “luật sư Ngọc” chính là Tuấn.

Đ.LAM