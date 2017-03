Giả danh sĩ quan công an lừa đảo

Lợi làm bảo vệ cho một công ty nhưng muốn có nhiều tiền tiêu xài nên nghĩ ra chuyện giả danh công an để lừa đảo. Tháng 11-2011, Lợi mặc trang phục cảnh sát, đeo cấp hàm thiếu úy, chạy xe máy gần tới Công viên Lưu Hữu Phước thì phát hiện chị HTTD chạy xe máy chở một người ngồi sau không đội nón bảo hiểm. Lợi ép xe chị D. vào lề đường, yêu cầu về công an phường làm việc rồi “tha”, chỉ lấy số điện thoại. Sau đó, Lợi gọi điện thoại cho chị D., “nổ” mình làm ở Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Cần Thơ.

Khi tạo được lòng tin, ngày 27-12-2011, Lợi gọi điện thoại hẹn gặp chị D. tại một quán chè, nói dối rằng đang làm thuyết trình đề án nghiệp vụ nên mượn laptop của chị D. Tin tưởng, chị D. cho Lợi mượn laptop, Lợi đem bán được 6,5 triệu đồng. Mấy ngày sau, Lợi lại gọi cho chị D. hỏi mượn điện thoại di động rồi đem bán lấy 3,6 triệu đồng…

GIA TUỆ