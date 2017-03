Giá đất cao nhất ở Hà Nội vẫn 81 triệu đồng/m²

UBND TP Hà Nội vừa trình HĐND TP xem xét, thông qua khung giá đất năm 2011 tại kỳ họp 22 (khai mạc ngày 7-12). So với khung giá đất năm 2010, khung giá đất Hà Nội năm 2011, không có biến động lớn.



Giá đất quận thấp nhất 2,34 triệu đồng/m2



Theo đề xuất của UBND TP Hà Nội, giá đất tăng ở nhiều vị trí nhưng điểm đáng chú ý là mức giá cao nhất vẫn là 81 triệu đồng/m2, bằng với giá đất của năm 2010 ở các phố Hàng Ngang, Hàng Đào, Lý Thái Tổ - quận Hoàn Kiếm. Đối với giá đất ở tại các quận, giá tối thiểu là hơn 2,34 triệu đồng/m2 (áp dụng cho đường 72 qua phường Dương Nội, quận Hà Đông).



Các vị trí giáp ranh với quận, có giá chuyển nhượng thực tế tăng như Từ Liêm, Thanh Trì, Gia Lâm... phải được điều chỉnh tăng theo tỉ lệ tương ứng với các quận giáp ranh. Cụ thể, giá đất ở các khu vực này sẽ dao động trong khoảng 2,035 triệu đồng/m2 đến 31,2 triệu đồng/m2.



Tại các đầu mối giao thông thuộc các huyện Thường Tín, Đông Anh, Thanh Oai, Hoài Đức, Đan Phượng... được điều chỉnh giá theo hướng tiệm cận với giá vượt khung tối đa của Chính phủ cho phép (gấp 5 lần giá đất ở nông thôn), tương đương giá tối đa 11,25 triệu đồng/m2.



Các phường của thị xã Sơn Tây là đất đô thị nhưng do nằm cách xa trung tâm nên có điều chỉnh từng vị trí cho phù hợp với thực tế và giá tối thiểu chỉ hơn 1,5 triệu đồng/m², tối đa là 15,6 triệu đồng/m2.



Tăng giá đất kinh doanh



Theo UBND TP Hà Nội, giá đất kinh doanh tại TP Hà Nội so với mức sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại khung giá của Chính phủ và TPHCM vẫn thấp hơn.



Để bảo đảm khách quan, phù hợp với việc tăng giá đất ở, tiếp cận dần với giá đất chuyển nhượng, TP sẽ điều chỉnh giá đất kinh doanh tối đa là hơn 40,5 triệu đồng/m2, giá tối thiểu là 525.000 đồng/m2.



Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại các quận, thị trấn của huyện Từ Liêm điều chỉnh tối đa bằng 50% giá đất ở cùng vị trí, đường phố. Đối với đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại các thị trấn của các huyện còn lại sẽ được điều chỉnh tối đa bằng 60% - 75% giá đất ở cùng vị trí, đường phố.



Ở những vùng giáp ranh như huyện Từ Liêm, Gia Lâm, Thanh Trì, giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp cũng được TP dự kiến điều chỉnh tối đa bằng 50% - 60% ở cùng vị trí đường phố. Do vậy, ở các khu vực này giá đất tối đa là 15,6 triệu đồng/m2, giá tối thiểu hơn 1,221 triệu đồng/m2.



Năm 2011, giá đất nông nghiệp vẫn được giữ nguyên theo giá ban hành năm 2010. Theo đó, giá đất nông nghiệp trồng lúa nước, trồng cây hằng năm và trồng cây lâu năm có giá tối thiểu 54.400 đồng/m2, giá tối đa là 252.000 đồng/m2. Giá đất nông nghiệp nuôi trồng thủy sản có giá tối thiểu là 36.000 đồng/m2, giá tối đa là 252.000 đồng/m2. Giá đất rừng phòng hộ, đặc dụng, sản xuất có giá tối thiểu là 30.000 đồng/m2, giá tối đa là 60.000 đồng/m2...



UBND TP Hà Nội nhận định khung giá đất năm 2011 sẽ bảo đảm tốt hơn về quyền lợi của người bị thu hồi đất, đồng thời tăng thu cho ngân sách Nhà nước, giảm dần tình trạng đầu cơ đất. Tuy vậy, cũng có mặt hạn chế là chi phí bồi thường, hỗ trợ về đất sẽ tăng, giá thành sản phẩm, dịch vụ tăng theo, dù không lớn.





Một số nơi giá đất thấp hơn quy định

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội, thị trường bất động sản năm 2010 tại thủ đô, giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở tại các quận, huyện, thị xã và trục đầu mối giao thông đều tăng cao hơn giá đất do TP quy định, nhất là các khu vực huyện giáp ranh với quận như Từ Liêm, Thanh Trì, Gia Lâm, Hoài Đức... Tại các quận nội thành như Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, hầu hết khu vực giá đất đều tăng. Trong khi đó, ở những huyện xa hơn như Ba Vì, Phú Xuyên, Mỹ Đức, Chương Mỹ... giá đất cơ bản ổn định. Cá biệt tại một số khu dân cư nông thôn xa trung tâm, giá chuyển nhượng thực tế còn thấp hơn giá do UBND TP quy định.