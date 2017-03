Giá đắt cho một mỹ nhân trí thức

Nhưng dẫu sao, với một người xinh đẹp, có trình độ học vấn cao, có năng lực như Vân Hương thì đây là sự trả giá quá đắt.



Người đẹp Vân Hương trước vành móng ngựa.



Sáng 7/6 vừa qua, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tiến hành xét xử vụ án Nguyễn Thị Vân Hương (39 tuổi), nguyên trợ lý Văn phòng thường trú Hãng thông tấn AP của Mỹ tại Hà Nội, can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.Theo cáo buộc của cơ quan công tố, lợi dụng chức năng, nhiệm vụ được cơ quan giao (quản lý quỹ tiền mặt, lập chứng từ thanh toán liên quan đến hoạt động của văn phòng, giao dịch với ngân hàng, lập ủy nhiệm chi và séc rút tiền mặt…), trong thời gian 2007-2008, Vân Hương đã có hành vi tẩy xóa, ký khống tên người có thẩm quyền của Văn phòng thường trú AP tại Hà Nội trên 17 séc và lệnh chuyển tiền để chiếm đoạt số tiền trên 7,2 tỉ đồng.Tính đến nay Hương mới trả cho Văn phòng AP trên 2,2 tỉ đồng, còn lại gần 5 tỉ đồng không có khả năng khắc phục hậu quả. Sở dĩ phóng viên các báo khi đưa tin thường gọi Nguyễn Thị Vân Hương là mỹ nhân, kiều nữ, người đẹp… bởi ngay cả khi đứng trước vành móng ngựa với gương mặt mộc không son phấn thì tất cả mọi người vẫn nhận ra vẻ đẹp mặn mà của cô. 40 tuổi, có 2 cô con gái đang độ tuổi học cấp 2 nhưng Vân Hương vẫn giữ được vóc dáng thanh mảnh.So với thời điểm bị bắt giữ khi đang thuê nhà ở trốn truy nã tại phố Cầu Đất, phường Chương Dương vào tháng 9/2011, "người đẹp AP" có phần gầy hơn, nhan sắc cũng có phần tàn phai nhiều. Một cán bộ công an làm công tác dẫn giải phạm nhân cho biết, Nguyễn Thị Vân Hương bị sốc từ khi nhận được bản cáo trạng truy tố cô ta theo điểm a khoản 4 Điều 139 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm hoặc chung thân. Buổi sáng từ Trại tạm giam số 1 Công an Hà Nội, Vân Hương đã khóc, mắt sưng mọng.Vân Hương đứng lọt thỏm trong vành móng ngựa. Phòng xử khá rộng nên trông cô càng nhỏ bé, mong manh. Tiếng của cô lại nhỏ nên hầu như ngoài hội đồng xét xử, những người dự không nghe rõ lời của người đẹp. Thỉnh thoảng chỉ nghe có tiếng sụt sịt, tiếng nấc của mỹ nhân mỗi khi xúc động. Hàng ghế phía dưới lác đác vài người. Một là đại diện của Văn phòng AP.Vài người còn lại là người nhà của Vân Hương. Một người phụ nữ nét mặt thanh tú, xưng là dì ruột của Vân Hương thở dài bảo, vợ chồng Hương ly thân đã lâu. Hai đứa con của Vân Hương không biết hôm nay là ngày xét xử mẹ. Chúng còn trẻ con, người lớn không muốn chúng chứng kiến cảnh mẹ đứng trước vành móng ngựa. Từ ngày Vân Hương trốn truy nã, hai đứa trẻ được giải thích mẹ đi nước ngoài.Còn bố mẹ của Vân Hương thì đang ốm liệt giường. Từ khi Vân Hương gây ra chuyện, bố cô lâm bệnh đau tim. "Bà nội nó đang nguy kịch lắm, chẳng biết đi lúc nào. Hôm nay con cháu đang túc trực bên giường" - một người dì khác của Hương thông tin. Trong phần xét hỏi, vị chủ tọa phiên tòa hỏi lương tháng của Vân Hương tại Văn phòng AP. Hương đáp cô được trả gần 1.000 USD/tháng và cho biết số tiền đó đủ trang trải cuộc sống. "Vậy lý do vì sao bị cáo lại chiếm đoạt tiền?".Vân Hương trả lời rằng, cô muốn làm giàu nhanh nên dẫn đến sai lầm. Số tiền chiếm đoạt được cô ném vào chứng khoán và đã trắng tay chỉ sau một thời gian ngắn. Vị chủ tọa phiên tòa phân tích: "Mình là người có trình độ, tốt nghiệp đại học, lại công tác qua nhiều cơ quan, khi vào làm việc tại Văn phòng AP ở tuổi đã chững chạc, lại được giao trọng trách quan trọng, là niềm mơ ước của nhiều người…". Vân Hương đưa tay lên lau nước mắt liên tục. "Chúng tôi đã xét xử nhiều vụ án, với những người có trình độ kém đã đành.Đằng này bị cáo có nhận thức tốt, gia đình, học hành cơ bản nhưng bị cáo lại không chịu tu dưỡng thành người tốt, để bây giờ bao công lao nuôi dưỡng của bố mẹ, công sức phấn đấu của bản thân giờ thành con số không". Những lời thấm thía của vị thẩm phán khiến Vân Hương khóc to hơn. "Quan điểm của Viện Kiểm sát là trình độ học vấn cao hơn người khác thì phải hiểu được mức độ phạm tội sẽ đi đến đâu" - Đại diện VKSND TP Hà Nội phát biểu và đề nghị HĐXX khi xem xét, quyết định hình phạt đối với bị cáo phải có tác dụng giáo dục cải tạo và phòng ngừa chung, nhất là trong tình hình đấu tranh phòng ngừa tội phạm lừa đảo đang diễn ra ngày càng phức tạp.Điều bất ngờ là khi được mời phát biểu, mặc dù trước đó có đơn tố cáo hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Vân Hương gửi Cơ quan Công an, song từ đầu đến cuối phiên tòa, đại diện Văn phòng AP đã đứng lên "xin" cho Vân Hương toàn bộ. Vị đại diện này nói: "Văn phòng AP hoàn toàn thông cảm với hoàn cảnh của chị Hương có bố mẹ già và hai con nhỏ nên đồng ý miễn toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho chị Hương.Đồng thời đề nghị HĐXX cho Hương hưởng mức án thấp nhất, tạo điều kiện cho cô làm lại cuộc đời, chăm sóc bố mẹ và nuôi hai con". Một người thân của Vân Hương cho biết, khi người đẹp bị bắt, tất cả họ hàng đã tập trung bàn nhau giúp cô khắc phục hậu quả. Phương án đặt ra là mỗi người giúp một ít. Bố mẹ Vân Hương cũng quyết định sẽ bán cả nhà để cứu con. Sau khi biết hoàn cảnh khó khăn của gia đình Hương, Văn phòng AP đã quyết định không yêu cầu cô khắc phục phần trách nhiệm dân sự phải bồi thường.Trước khi phiên tòa diễn ra, Văn phòng AP đã có văn bản kiến nghị, đề nghị Tòa án xem xét giảm nhẹ tối đa hình phạt cho bị cáo. Được nói lời sau cùng, người đẹp Vân Hương giàn giụa nước mắt. Cô gửi lời xin lỗi tất cả người thân, gia đình, những người làm việc tại Văn phòng AP. Cô cũng không quên cảm ơn việc làm nhân văn của Văn phòng AP đối với cá nhân cô và gia đình.Với nhiều tình tiết giảm nhẹ, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt người đẹp Nguyễn Thị Vân Hương 8 năm tù giam, thấp hơn nhiều so với hình phạt mà Viện Kiểm sát đã đề nghị trước đó. Nhưng dẫu sao, với một người xinh đẹp, có trình độ học vấn cao, có năng lực như Vân Hương thì đây là sự trả giá quá đắt. Gia đình, sự nghiệp là những gì cô đã phải đánh đổi cho hành vi phạm tội của mình.Theo H.V Công an nhân dân, Dân Trí