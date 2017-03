Giá đất thuê tăng 10 lần, doanh nghiệp “choáng”

Sáng 16-12, Hiệp hội Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức buổi tọa đàm giữa các doanh nghiệp (DN) làm du lịch trên địa bàn tỉnh và một số cơ quan chức năng để trao đổi về những khó khăn, kiến nghị của các DN lên UBND tỉnh trước giá thuê đất mới năm 2011.

Theo Hiệp hội Du lịch tỉnh, ngày 15-11, Chi cục Thuế TP Vũng Tàu có thông báo tạm nộp tiền thuê đất cho năm 2011 đối với các khu du lịch tại Bãi Sau. Cụ thể, số tiền thuê đất của riêng Khu du lịch Biển Đông là hơn 9 tỉ đồng trong khi năm 2010 con số này chỉ là hơn 1 tỉ đồng. Ví dụ này đã làm “nóng” buổi tọa đàm.

Cần có hội đồng thẩm định giá

Mở đầu, ông Nguyễn Hữu Huy, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch Bình An, cho biết cách tính giá thuê đất như hiện nay dựa vào sự thẩm định của công ty tư vấn thẩm định giá khiến DN lỗ nặng. Công ty của ông hiện đang đầu tư vào dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Bình Châu - Phước Bửu (huyện Xuyên Mộc) với diện tích gần 81.000 m2. Đây là đất do khu bảo tồn quản lý, thưa dân, mật độ xây dựng thấp, hạ tầng điện, nước, đường còn thiếu. Tuy nhiên, đất này lại được đơn vị thẩm định giá so sánh với giá đất ở tại khu vực trung tâm chợ Bình Châu để định khung. Do đó, chỉ riêng tiền thuê đất công ty phải bỏ ra hơn 40 tỉ đồng.

Các doanh nghiệp du lịch cho rằng tiền thuê đất cao ở bãi sau Vũng Tàu tạo thêm gánh nặng cho ngành du lịch gặp nhiều khó khăn. Ảnh: CTV

Ông Huy băn khoăn: “Nếu riêng tiền thuê đất đã cao vậy thì chắc chắn sản phẩm du lịch tạo ra sẽ không thể chất lượng”. Ông cho rằng việc định giá cần có một quy trình, phải lập hội đồng thẩm định giá, trong đó chủ đầu tư là một thành phần có quyền có ý kiến chứ không thể tự áp giá như hiện nay và không nên chỉ dựa vào khung giá đất của công ty thẩm định đưa ra.

Theo ông Phạm Thành Trung, Tổng Giám đốc Khu nghỉ dưỡng Six Senses Côn Đảo, cách thẩm định giá như hiện nay khiến các DN rất sốc. Hiện Six Senses Côn Đảo có hướng xin đầu tư mở rộng ra hai khu đất sát biển, không có đường đi vào và không có nước bên cạnh khu chính hiện tại. “Chúng tôi dự tính giữ nguyên hiện trạng, chỉ đầu tư thêm ba biệt thự nhỏ, chủ yếu bảo vệ môi trường du lịch xung quanh. Tuy nhiên, đơn vị thẩm định lấy giá đất tại trung tâm thị trấn Côn Đảo để áp giá cho hai khu vực này. Tính ra với tiền thuê đất khoảng 10 tỉ đồng chưa kể công chăm sóc, bảo vệ, điện, nước thì DN không thể đầu tư được” - ông Trung cho biết.

Tạo gánh nặng cho ngành du lịch

Tương tự, đại diện Công ty CP Du lịch sinh thái Long Hải (huyện Long Điền) cho rằng với cách tính lấy đất ở tại khu vực trung tâm áp giá như hiện nay khiến tiền thuê đất của đơn vị này tăng hơn 10 lần. Điều này tạo ra gánh nặng cho DN trong khi ngành du lịch gặp nhiều khó khăn, chủ yếu chỉ kinh doanh vào cuối tuần, dịp lễ. Do vậy, vị này đề nghị cho áp dụng theo bảng giá đất mà tỉnh quy định hằng năm chứ không phải theo khung giá của công ty thẩm định.

Các DN kinh doanh du lịch ở khu vực Bãi Sau cũng phản ánh những bất cập và đề xuất cách tính giá đất riêng tại khu vực này. Chỉ riêng ở đường Thùy Vân ven biển, cùng chịu một mức giá thuê đất nhưng các DN kinh doanh phía bờ biển lại gặp khá nhiều thiệt thòi so với bên kia đường. Theo ông Đào Thanh Sơn, đại diện cho Công ty CP Du lịch và Thương mại DIC, khu vực bãi biển, các DN chỉ được kinh doanh dịch vụ giữ xe, kiốt, tắm nước ngọt và dù, ghế tắm. Tất cả dịch vụ này đều theo khung giá của UBND tỉnh. Ngoài ra, trên phần đất đó vẫn phải để lối đi nội bộ, công viên, cây xanh, bãi tắm. Vì vậy, khi giá thuê đất tăng cả chục lần theo cách tính mới thì DN lỗ, giá giữ xe không thể là 3.000 đồng/chiếc như hiện nay.

Ông Sơn kiến nghị: “Nên xác định đây là đất kinh doanh phi nông nghiệp để từ đó tính tiền thuê đất. Ngoài ra, chỉ nên tính tiền thuê đất ở những khu vực mà DN có dịch vụ kinh doanh du lịch mà thôi”. Kiến nghị của Công ty DIC được hầu hết các DN kinh doanh du lịch đồng tình. Ông Trần Tuấn Việt, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết hội đã có văn bản chính thức gửi UBND tỉnh để xem xét, hỗ trợ DN.

Ông Trần Văn Tuấn, Phó ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh, đồng tình và chia sẻ với nỗi bức xúc của các DN. Các cơ quan chức năng sẽ họp lại để cùng tìm hướng tháo gỡ khó khăn cho các DN.

TRÙNG KHÁNH