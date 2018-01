Đồng chí bí thư Thành ủy, trưởng Đoàn ĐBQH TP.HCM đã nhận được đơn của ông NVT (quận 9) phản ánh về việc không khởi tố vụ án đối với hành vi hiếp dâm của LTT đối với em NTKL. Đoàn ĐBQH TP.HCM chuyển đơn của ông NVT đến Công an TP.HCM xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, trả lời công dân và có phản hồi trước ngày 9-2.



Trước đó, em L. được cho là đã bị người bạn học cũ uy hiếp, cưỡng bức đến mang thai. Do sức khỏe yếu, L. buộc phải bỏ thai. Trung tâm Pháp y - Sở Y tế TP.HCM đã giám định ADN và kết luận bào thai chính là của LTT. Gia đình đã đến Công an phường Long Bình, quận 9 (TP.HCM) để tố cáo LTT (16 tuổi) về hành vi hiếp dâm. Tuy nhiên, Công an quận 9 lại không khởi tố vụ án vì cho rằng cả hai tự nguyện.