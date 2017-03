Gia đình bị hại và các bị cáo đều kháng cáo

Theo đó, gia đình em Tu Ngọc Thạch (sinh năm 1999, học sinh lớp 9, người bị công an xã đánh chết) kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Đơn kháng cáo do ông Tu Ngọc Hoài và bà Nguyễn Thị Độc Lập (cha và mẹ em Thạch) ký, không chấp nhận việc tòa xử Lê Minh Phát (24 tuổi, cựu công an viên xã Vạn Long) tội cố ý gây thương tích. Họ yêu cầu cấp phúc thẩm phải xử Phát tội giết người vì hành động của Phát khi đánh em Thạch đã thể hiện rõ ý thức tước đoạt mạng sống người khác.





Đơn kháng cáo này cũng yêu cầu xử Lê Ngọc Tâm (31 tuổi, cựu công an viên xã Vạn Long) tội giết người chứ không chỉ xử tội bắt người trái pháp luật như cấp sơ thẩm đã tuyên. “Lê Ngọc Tâm đã có nhiều hành động giúp sức, tạo điều kiện cho Phát đánh đập con tôi như gọi điện thoại hỗ trợ, cùng truy bắt đến cùng, dùng xe chở về xã… Vậy mà tòa sơ thẩm bỏ qua, không truy tố Tâm đồng phạm gây ra cái chết cho con tôi là không thể chấp nhận được” - đơn viết.

Ngoài ra, gia đình bị hại cho rằng trong quá trình xét xử và trong bản án, HĐXX sơ thẩm không hề đề cập đến các tình tiết tăng nặng đối với hai bị cáo Phát, Tâm như lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội tước đoạt mạng sống người khác, phạm tội có tính chất côn đồ, phạm tội với trẻ em, cố tình thực hiện tội phạm đến cùng…

Trong đơn, cha mẹ em Thạch không chấp nhận việc các cơ quan tố tụng không xem mũ bảo hiểm của Phát đánh rơi dưới ruộng (do công an thu được trong quá trình khám nghiệm hiện trường) là vật chứng. Bởi khi chụp ảnh, chiếc mũ này có vết nứt và trước khi chết, em Thạch nói Phát đã dùng chiếc mũ này để đánh em.

Cạnh đó, cha mẹ em Thạch còn kêu oan cho bị cáo Lê Tấn Khỏe (sinh ngày 10-4-1999, ngụ xã Vạn Long) vì cho rằng Khỏe không gây ra thương tích đối với em Thạch, không có hành vi phạm tội.

Cha bị cáo Khỏe cũng đã gửi đơn kháng cáo kêu oan cho con mình vì cho rằng con mình không phạm tội.

TẤN LỘC