Gia đình em bé chết đuối dưới hố titan được hỗ trợ tiền

Cơ quan chức năng đã giải quyết ổn thỏa vụ em Võ Bá Quân (13 tuổi, ngụ thôn Hòa Hội Nam, xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ) chết đuối dưới hố khai thác titan của Công ty CP An Trường An. Công ty này đã đến chia buồn, hỗ trợ gia đình nạn nhân 100 triệu đồng và cam kết sẽ tiếp tục có trách nhiệm với gia đình về cái chết của em Quân.

Trước đó, sáng 16-1, trong khi đi chăn bò tại khu vực khai thác titan của Công ty CP An Trường An, em Quân cùng ba em nhỏ khác ngồi trên miếng xốp bên bờ hồ nghịch nước. Bất ngờ miếng xốp bị lật, ba em kia bơi được vào bờ, riêng Quân chết đuối. Gia đình em Quân và người dân địa phương bức xúc, để thi thể cháu bé tại hiện trường một ngày đêm để yêu cầu Công ty CP An Trường An phải chịu trách nhiệm về cái chết trên. Sáng 17-1, hàng trăm người dân đưa thi thể em Quân đến UBND xã Mỹ Thành yêu cầu giải quyết. Theo Đại tá Ninh, Công ty CP An Trường An đã hết hạn khai thác titan tại khu vực trên nhưng chưa hoàn thổ, để lại những hố lớn có nước sâu 5-7 m.

TẤN LỘC