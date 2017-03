Gia đình muốn xét nghiệm “chất lạ” trên thi thể chị Huyền

Trao đổi với Thanh Niên Online, chiều 11.8, bà Nguyễn Thị Hiền - mẹ của chị Lê Thị Thanh Huyền cho biết, sau khi làm việc với Công an thành phố Hà Nội về kết quả giám định ADN, gia đình chị Huyền kiến nghị với cơ quan điều tra vào cuộc giúp gia đình xét nghiệm “chất lạ” bám trên thi thể khi thi thể được tìm thấy để làm rõ đó là chất gì.

Gia đình chị Huyền thuê thợ lặn tìm kiếm những phần thi thể còn lại sau khi phát hiện thi thể của chị tại bến đò Vân Đức (xã Vân Đức, huyện Gia Lâm, Hà Nội) - Ảnh: Nguyễn Tuấn

Bà Hiền cho biết, vào ngày 18.7, khi phát hiện thi thể trôi sông ở bến đò Vân Đức (huyện Gia Lâm, Hà Nội) chính bản thân bà có mặt ở hiện trường quan sát thấy 2 mảng vật thể lạ nghi là bê tông bám vào hai phần ống quần nhưng do chỉ được quan sát nên gia đình không xác định được đó là chất gì.

"Mặc dù gia đình đã có kiến nghị nhưng tới nay vẫn chưa nhận được kết luận cuối cùng từ cơ quan điều tra", bà Hiền nói.

Cùng có mặt trực tiếp tại hiện trường nơi phát hiện thi thể chị Huyền, ông Nguyễn Đức Hùng - Chủ tịch UBND xã Vân Đức (huyện Gia Lâm) xác nhận với Thanh Niên Online, hai bên đùi nạn nhân có hai mảng nghi là bê tông to bằng viên gạch dày 5 - 7 cm, rộng 15 - 17 cm, các vị trí khác ở quần, áo cũng có nhiều vết nhỏ tương tự.



Trước đó, liên quan tới thông tin này, trả lời báo chí, đại tá Nguyễn Văn Viện - Chánh văn phòng Công an thành phố Hà Nội cho biết, do thời gian thi thể ở dưới nước quá lâu, đã phân hủy nên hiện tại cơ quan điều tra mới xác định được mẫu gen, hiện chưa kết luận được thông tin có bê tông trong thi thể nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền hay không.

Theo Nguyễn Tuấn - Hà An/TNO