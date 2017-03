Gia đình nạn nhân bãi nại, được giảm nhẹ

Theo hồ sơ, ngày 9-4, do thấy có nhiều chuột đến cắn phá lúa mới xạ sau nhà nên Quý đã dùng bẫy điện để diệt chuột. Do biết bẫy điện là nguy hiểm, Quý đã báo cho người dân có nhà gần ruộng của mình biết và thắp điện bằng bình ắcquy ở đầu bờ ruộng để cảnh báo. Sau khi cắm điện Quý ngồi canh chừng. Nhưng ngày 10-4, Quý cắm điện xong rồi về nhà mới để ăn cơm. Không may lúc này, một người dân đi ngang đã bị điện giật chết.

HĐXX nhận định vụ án mang tính chất rất nghiêm trọng, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội đã xâm phạm đến tính mạng của người khác nên cần phạt nghiêm. Tuy nhiên, bị cáo đã bồi thường cho gia đình của nạn nhân để khắc phục một phần hậu quả. Tại tòa, bị cáo đã ăn năn hối cải và gia đình người bị hại cũng có đơn bãi nại, do vậy tòa giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

HÀ NAM