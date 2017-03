Gia đình ông Vươn đề nghị ngân hàng xóa nợ

Theo bà Thương, ngoài thiệt hại do thiên tai năm 1996 hơn 180 triệu đồng (đã được ngân hàng khoanh nợ), lý do chính để gia đình đề nghị ngân hàng xóa nợ là do thiệt hại vì bị UBND huyện Tiên Lãng thu hồi và cưỡng chế đất trái luật. Cụ thể, năm 2007, khi đang vụ sản xuất thì gia đình nhận được thông báo dừng đầu tư của UBND huyện Tiên Lãng. Tiếp đó, các năm 2008-2009, UBND huyện Tiên Lãng lại ban hành hai quyết định thu hồi đất không bồi thường nên gia đình không dám đầu tư nhiều vốn giống sản xuất.

Đặc biệt, ngày 5-1 vừa qua, khi UBND huyện Tiên Lãng tổ chức cưỡng chế thu hồi đất, đầm nuôi trồng thủy sản đã bị đánh bắt; nhà cửa, công trình bị đập phá hoàn toàn. Hiện nay, khu đầm nuôi trồng thủy sản gần như không thể sản xuất được, vì vậy gia đình khó có khả năng trả nợ khoản vay cho ngân hàng.

H.HOÀNG