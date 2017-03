Gia đình tiết kiệm điện được thưởng 200.000 đồng

Các công ty điện lực khu vực sẽ theo dõi tiêu thụ điện của từng hộ gia đình trong ba tháng 4, 5 và 6-2011 rồi so sánh với ba tháng cùng kỳ năm 2010. Nếu gia đình nào tiết kiệm được hơn 10% sẽ được tặng giấy chứng nhận gia đình tiết kiệm điện kèm theo phần thưởng 200.000 đồng/hộ. Những trường hợp tiết kiệm điện tiêu biểu nhất, mức thưởng đến 500.000 đồng/hộ. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 2 tỉ đồng sẽ được phát vào tháng 7.



EVN HCMC cho rằng nếu vận động được những hộ dân thắp sáng sinh hoạt tiết kiệm điện hơn 10% thì TP.HCM không phải cắt điện do thiếu nguồn.* Công ty Điện lực Gia Định cho biết đã phối hợp với UBND Q.Bình Thạnh và Q.Phú Nhuận phổ biến chính sách áp dụng giá điện cùng các thủ tục cần thiết đến hộ nghèo - thu nhập thấp để đăng ký.



Cụ thể, hộ gia đình nghèo - thu nhập thấp sử dụng thường xuyên dưới 50kWh/tháng nếu đăng ký với bên bán điện sẽ được tính với giá điện 993 đồng/kWh (chưa VAT) so với mức giá 1.242 đồng/kWh đối với hộ thu nhập thông thường trong 100 kWh đầu.



Thời hạn đăng ký đến hết 31-3.





Theo Q.KHẢI - B.TRÂN (TTO)