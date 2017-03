Gia Lai thiếu nước trầm trọng

Ông K’pa Thuyên, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai, cho hay đa số người dân sống ven sông Ba vốn sống nhờ vào nguồn nước dòng sông này. Tuy nhiên, hầu hết nước từ thượng nguồn sông Ba đều bị thủy điện An Khê - Ka Nak tích lại rồi đổ ra sông Kôn (Bình Định) nên sông Ba trở nên khô cạn. Do đó, tình trạng thiếu nước sinh hoạt càng bức bách hơn.

Ông Đinh Khoeng (ngụ làng Dơng, xã Kông Yang, huyện Kông Chro) mệt mỏi nói: “Năm nay, mới vào mùa nắng mà cả làng đã thiếu nước. Mỗi ngày gia đình tôi phải thay phiên hai lần đi ngược lên sông Ba cách nhà 5-6 km lấy nước về uống, nấu ăn”. Hầu hết mọi người đều đi bộ lấy nước do không có tiền đổ xăng xe máy. Bà Đinh Thị Liel (ngụ làng Dơng) than: “Sông Ba nhiều đoạn đã khô cạn, mình phải đi bộ thật xa để tìm nước, mất cả buổi mới mang về nhà được vài can nước”.

Người dân xã Kông Yang, huyện Kông Chro (Gia Lai) chắt mót từng giọt nước ở những vũng đất thấp đem về sử dụng. Ảnh: TẤN LỘC

Việc thiếu nước còn khiến tình hình sản xuất trong tỉnh gặp nhiều khó khăn. Hàng ngàn hecta cây trồng, nhiều nhất là cà phê, hồ tiêu đang đối mặt với nguy cơ khô cháy do không có nước tưới. Ông Huỳnh Văn Thương, Chủ tịch UBND xã Nam Yang, cho biết: “Nguồn nước tưới ngày càng khan hiếm, nguy cơ khô hạn rất cao. Nhiều gia đình đã khoan giếng nhưng không có nước, mua máy bơm thì chi phí tăng cao. Hiện có hơn 100 ha hồ tiêu ở Nam Yang đang bị thiếu nước tưới nghiêm trọng”.

Liên đoàn Quy hoạch-Điều tra tài nguyên nước miền Trung cho hay nguồn nước ngầm ở Tây Nguyên đang suy giảm nghiêm trọng về số lượng, chất lượng. Nguyên nhân chính là do phá rừng, khoan giếng tưới nước cho cây công nghiệp quá mức. Do vậy nếu không có mưa, tình hình khô hạn tại khu vực này sẽ còn kéo dài.

TẤN LỘC