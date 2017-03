Giả mạo con tướng, lập công ty lưà đảo hàng chục tỉ đồng

Từ cuối năm 2009, Dũng thành lập là làm chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thương mại – Xây dựng Phúc An Thịnh và Đạt làm trợ lý cho Dũng. Sau đó, Dũng bổ nhiệm Đạt làm Tổng giám đốc công ty này.

Hai bị cáo tại phiên toà



Trong quá trình kinh doanh, Dũng đã mạo danh là con của một vị tướng Quân đội và tung tin Công ty Phúc An Thịnh là đơn vị kinh tế thuộc Tổng cục An ninh – Bộ công an. Từ đó, Dũng đã bịa đặt có nhiều dự án, nền đất tại TP.HCM để các cá nhân và doanh nghiệp tin và ký hợp đồng đặt cọc mua bán, liên kết kinh doanh để chiếm đoạt tài sản.

Đến tháng 4-2011, thông qua việc ký kết hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng 37 nền đất thuộc dự án Khu dân cư 174 ha (phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2); Hợp đồng liên kết đầu tư 50 nền đất (phường Bình An, quận 2) và liên doanh đầu tư dự án chợ Nguyễn Văn Trỗi (phường 13, quận 3). Dũng cùng với Đạt đã lừa đảo, chiếm đoạt của 20 cá nhân và doanh nghiệp với số tiền lên đến hơn 27,5 tỷ đồng.

Ngoài ra tháng 1-2011, do hết thời hạn cam kết thực hiện hợp đồng liên doanh đầu tư dự án chợ Nguyễn Văn Trỗi, nhiều bị hại nhiều lần yêu cầu Dũng giải trình và cung cấp thông tin về dự án trên. Để đối phó, Dũng đã chỉ đạo Đạt làm giả quyết định của UBND quận 3 về việc giao đất cho Công ty CP Đầu tư xây dựng Việt Hưng Phú để xây dựng dự án chợ Nguyễn Văn Trỗi để kêu gọi đầu tư và giải trình về tiến độ dự án và xin gia hạn hợp đồng liên doanh.

Trong tổng số 27,5 tỷ chiếm đoạt,Dũng chiếm đoạt 25,4 tỷ đồng; Đạt là đồng phạm giúp sức bỏ túi hơn hai tỷ đồng.

Hoàng Yến