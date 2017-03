Giả thuyết máy bay bị khủng bố ngày càng rõ

Theo một báo cáo năm 2012 của Bộ Ngoại giao Mỹ, Malaysia từng là trung tâm lên kế hoạch và là nơi trung chuyển những tên khủng bố. Đây là một trong những nước dễ xảy ra khủng bố dù trong vài năm gần đây, tình hình Malaysia khá yên ắng.

Chia sẻ với hãng tin Bloomberg (Mỹ), ông Kip Hawley, cựu nhân viên Cơ quan An ninh Giao thông Mỹ nhận định đây không phải là vụ tai nạn thông thường. Trong khi đó, Đại tá Richard Kemp, cựu Giám đốc bộ phận chống khủng bố của Ủy ban Tình báo chung (Anh) nhấn đến sự liên hệ của các nhóm ly khai ở khu tự trị Tân Cương (Trung Quốc) và tổ chức khủng bố quốc tế Al-Qaeda và cho rằng Malaysia cần tập trung điều tra theo hướng này.



Bảng điện tử tại sân bay Bắc Kinh (Trung Quốc) hiện dòng chữ đỏ, thông báo chuyến bay MH 370 có trục trặc

Ý kiến của các chuyên gia an ninh Châu Á khá mâu thuẫn. Trong khi giám đốc điều hành một công ty tư vấn an ninh ở Hong Kong, ông Steve Vickers nhận định việc hiện diện của cùng lúc cả hai người mang hộ chiếu giả trên cùng một chuyến bay, lại đồng thời mua vé cùng một thời điểm với hành trình tương tự như nhau là rất hiếm. Thêm nữa, may bay đã mất tích mà không phát ra một tín hiệu khẩn cấp nào trước đó cũng khiến người ta không thể hiểu nổi. Phải có một sự việc rất đột ngột xảy ra trước khi chuyến bay MH 370 rơi vào hư không.

Ngược lại, báo New York Times cũng dẫn ra một nhận định của giảng viên Tự Khách, trường Cao đẳng Cảnh sát Triết Giang (Trung Quốc), chuyên môn về an ninh hàng không và không tặc, hai người sử dụng hai hộ chiếu giả có thể là lao động nhập cư trái phép. Đồng tình với quan điểm này, hãng tin AFP (Pháp) cho rằng việc sử dụng hộ chiếu giả rất thường xảy ra ở bộ phận lao động trái phép. Theo nhà phân tích hàng không Shukor Yusof, thuộc công ty thẩm định tài chính Mỹ Standard & Poor's, việc kẻ xấu xâm nhập vào buồng lái khi không có vũ khí trong tay là không thể xảy ra.

Thông tin về loại máy bay Boeing 777 Máy bay phản lực hai động cơ, ra mắt lần đầu tiên vào tháng 6-1995. Đây là một trong những máy đường dài phổ biến nhất trên toàn thế giới Trên mỗi máy bay bố trí từ 300 đến 380 chỗ ngồi. Đã có khoảng 5 triệu chuyến bay Boeing 777 thường được sử dụng trong các chuyến bay thẳng từ 16 tiếng trở lên. Được xem là loại máy bay có tính an toàn cao. Từ trước đến nay chỉ xảy ra hai sự cố lớn, có thiệt hại nhân mạng được ghi nhận vào tháng 9-2001 và tháng 7-2013. Tháng 9-2001, một thành viên phi hành đoàn thiệt mạng khi chiếc Boeing 777 tiếp nhiên liệu tại sân bay quốc tế Denver (Mỹ). Tháng 7-2013, ba người phụ nữ Trung Quốc đã chết khi chiếc Boeing 777 Asiana, chở theo 214 hành khách bị rơi ở San Francisco

ĐĂNG KHOA