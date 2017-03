Giá vàng SJC trong nước lại tụt mốc 36 triệu đồng

Tại thời điểm 8 giờ 45 phút, giá mua vàng SJC tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh niêm yết ở mức 35,93 triệu đồng/lượng còn chiều bán ra là 35,99 triệu đồng/lượng.



Tương tự, các công ty khác như DOJI Hà Nội, Vietinbank Gold, Techcombank Gold, Sacombank... cũng điều chỉnh giá bán vàng SJC quanh mức 35,99 triệu đồng/lượng.



Như vậy, so với chốt phiên cuối tuần trước ở mức 36,04 triệu đồng/lượng, thương hiệu này giảm 50.000 đồng mỗi lượng.



Trước đó, trong tuần trước, do áp lực điều chỉnh từ thị trường thế giới, thương hiệu SJC cũng giảm gần 400.000 đồng/lượng sau một tuần giao dịch, từ mức 36,44 triệu đồng vào thứ hai đầu tuần (17/3) xuống còn 36,04 triệu đồng/lượng vào ngày thứ bảy (22/3).



Thậm chí trong hai ngày giữa tuần, thương hiệu này còn lùi xa khỏi mốc 36 triệu đồng/lượng và xuống mức thấp nhất trong vòng 2 tháng trở lại đây khi chiều bán ra chỉ là 35,94 triệu đồng/lượng.



Trong khi đó, với giá bán ra là 34,86 triệu đồng/lượng, thương hiệu vàng Rồng Thăng Long trong tuần trước cũng giảm gần 900.000 đồng/lượng so với ngày mở cửa đầu tuần.



Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đầu giờ sáng nay giảm gần 5 USD/ounce so với chốt phiên trước, xuống mức 1.328 USD/ounce.



Ở mức này, sau khi quy đổi theo tỷ giá ngân hàng Vietcombank là 21.120 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương 33,80 triệu đồng/lượng, thấp hơn thương hiệu SJC trong nước xấp xỉ 2,2 triệu đồng/lượng.



Trên thị trường ngoại tệ, giá bán USD sáng nay cao nhất là 21.120 đồng/USD còn giá mua dao động từ 21.045-21.080 đồng/USD.



Cụ thể, ngân hàng Vietcombank mua vào là 21.080 đồng/USD và bán ra là 21.120 đồng/USD. Trong khi ngân hàng Eximbank niêm yết từ 21.045 đồng/USD-21.115 đồng/USD, phía ngân hàng Vietinbank mua vào là 21.075 đồng/USD còn bán ra là 21.120 đồng/USD.

Theo Vietnam+