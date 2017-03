Giá vàng SJC vẫn cao hơn thế giới 4,2 triệu đồng mỗi lượng

Theo Đức Duy (TTXVN)



Tại thời điểm 9 giờ 30 phút, chiều mua vào của thương hiệu SJC tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh niêm yết ở mức 36,22 triệu đồng/lượng còn chiều bán ra là 36,35 triệu đồng/lượng.Tại các công ty khác như DOJI Hà Nội, Vietinbank Gold, Techcombank Gold, Sacombank... giá bán vàng SJC cũng điều chỉnh quanh ngưỡng 36,35 triệu đồng mỗi lượng.Như vậy, so với chốt phiên trước là 36,35 triệu đồng/lượng, giá vàng SJC trong nước đầu giờ sáng nay không thay đổi.Đây cũng là phiên thứ hai mươi giá vàng SJC tăng giảm theo diễn biến thế giới.Trước đó, từ ngày 15/5-21/5, thương hiệu này "một mình một ngựa", tăng hơn 1,6 triệu đồng/lượng bất chấp giá vàng thế giới đi xuống.Sau diễn biến trên, Ngân hàng Nhà nước đã ra tuyên bố, việc biến động trên của giá vàng trong nước chủ yếu do yếu tố tâm lý đầu cơ, làm giá. Đồng thời khẳng định, nếu thị trường vàng trong nước vẫn có những dao động sẽ bán vàng để can thiệp nhằm đảm bảo ổn định thị trường này.Ngay sau thông tin trên, giá vàng SJC trong nước đã dần ổn định và quay đầu điều chỉnh trở lại. Tính từ ngày 22/5 đến sáng nay, thương hiệu này chỉ tăng giảm trong biến độ hẹp theo biến động của thế giới.Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang giao dịch quanh ngưỡng 1.254,7 USD/ounce. Ở mức giá này, khi quy đổi theo tỷ giá ngân hàng Vietcombank là 21.245 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương 31,12 triệu đồng/lượng.Như vậy, so với thương hiệu SJC, giá vàng thế giới vẫn thấp hơn khoảng 4,2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, với giá bán ra là 33,16 triệu đồng/lượng, giá vàng thế giới thấp hơn thương hiệu này 1,04 triệu đồng/lượng.Trên thị trường ngoại tệ, giá bán USD sáng nay tại ngân hàng Eximbank và Vietinbank cùng niêm yết giá USD từ 21.180-21.245 đồng/USD (mua vào/bán ra).Phía ngân hàng Vietcombank niêm yết chiều mua vào là 21.195 đồng/USD còn chiều bán ra là 21.245 đồng/USD. Trong khi ngân hàng BIDV niêm yết giá mua USD là 21.190 đồng/USD còn chiều bán ra là 21.240 đồng/USD.