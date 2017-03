Giá vàng xuống đáy trong vòng nửa tháng

Diễn biến giá vàng SJC tại DOJI - Nguồn: DOJI.

Lúc gần 10h trưa nay, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 35,34 triệu đồng/lượng (mua vào) và 35,38 triệu đồng/lượng (bán ra). So với lần cập nhật giá gần nhất vào cuối tuần, giá vàng SJC tại doanh nghiệp này hiện đã giảm 80.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 100.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.



Tại thị trường Tp.HCM cùng thời điểm trên, Công ty SJC báo giá vàng SJC ở mức 35,32 triệu đồng/lượng và 35,38 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và giá bán, thấp hơn 80.000 đồng/lượng và 120.000 đồng/lượng so với cuối tuần.



Trước đó, khi thị trường mới mở cửa, giá vàng bán ra của Công ty SJC đã có thời điểm giảm xuống mức 35,37 triệu đồng/lượng.



Tuần trước, dưới sức ép giảm của giá vàng thế giới, giá vàng SJC đã giảm khoảng 300.000 đồng/lượng, đảo ngược xu thế tăng liên tục của 2 tuần trước đó.



Sáng nay, áp lực giảm của giá vàng quốc tế tiếp tục đeo bám giá vàng trong nước. Biểu đồ giá vàng cho thấy, ở vùng giá hiện tại, vàng SJC đang rẻ nhất kể từ ngày 4/4.



So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng SJC bán lẻ hiện đang cao hơn gần 2,7 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới đang có chiều hướng bị kéo giãn do giá vàng trong nước giảm chậm hơn thế giới.



Trong khi đó, với giao dịch trầm lắng, các doanh nghiệp kim hoàn tiếp tục giữ chênh lệch giá mua-bán vàng ở mức thấp, dao động từ 40.000-60.000 đồng/lượng để khuyến khích người dân mua bán nhiều hơn.



Lúc hơn 10h trưa nay giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại châu Á giảm 8,1 USD/oz so với mức chốt cuối tuần trước tại New York, còn 1.287,5 USD/oz. Tuần trước, giá vàng giảm khoảng 1,8%, kết thúc chuỗi tăng liên tục 2 tuần trước đó.



Cuộc khủng hoảng ở Ukraine tiếp tục căng thẳng đang là một nhân tố hỗ trợ cho giá vàng. Tuy vậy, giá kim loại quý này chịu sức ép giảm không nhỏ do hoạt động bán ra của các quỹ lớn và nhu cầu vàng vật chất của khu vực châu Á ở mức yếu.



Hôm thứ Năm tuần trước, quỹ tín thác đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng gần 3,3 tấn vàng, giảm khối lượng nắm giữ còn 795,1 tấn. Quỹ này đã có 3 tuần liên tục bán ròng vàng.



Tỷ giá Euro/USD tại Tokyo sáng nay ở mức hơn 1,38 USD/Euro.



Trong nước, USD tự do đang rẻ hơn USD niêm yết tại một số ngân hàng thương mại. Tại Hà Nội sáng nay, một số điểm giao dịch ngoại tệ tự do báo giá USD ở mức 21.080-21.090 đồng (mua vào) và 21.105-21.115 đồng (bán ra).



Trong khi đó, Ngân hàng Vietcombank duy trì báo giá USD ở mức 21.080 đồng và 21.120 đồng, tương ứng giá mua và giá bán. Eximbank niêm yết giá USD ở 21.060 đồng và 21.120 đồng.

Theo Diệp Vũ (VNEconomy)



