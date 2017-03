Giá vé hàng không một chiều từ Ukraina về Việt Nam tăng vọt

Căng thẳng do “hiệu ứng truyền thông”

Trả lời PV Lao Động chiều 4.3, ông Nguyễn Phan Hồng Hải - Phó Đại sứ Việt Nam tại Ukraina - cho biết: Trong thời gian qua, ĐSQ đã nhận được rất nhiều cuộc điện thoại và thư đề nghị trợ giúp từ bà con. ĐSQ luôn cố gắng để có thể trả lời từng yêu cầu, từng đề nghị của bà con. Bên cạnh đó, ĐSQ cũng phối hợp với các trang mạng cộng đồng tại Ukraina để giải thích thắc mắc của bà con liên quan đến căng thẳng hiện nay.

Số lượng người Việt mong muốn về nước ngay tăng lên đột biến trong những ngày gần đây, một phần do tác động tâm lý từ truyền thông về nguy cơ chiến sự có thể xảy ra. Nhiều cuộc điện thoại lo lắng đã gọi đến số máy của ông Hải cả vào lúc 2-3h sáng. Nhiều bà con bày tỏ nỗi lo bị mất giấy tờ, mất hộ chiếu và đề nghị ĐSQ có thể hỗ trợ trong trường hợp muốn về nước. Ông Hải nói: “Chúng tôi khẳng định sẽ tạo điều kiện tối đa để bà con có thể về nước an toàn nếu như căng thẳng gia tăng”.

ĐSQ Việt Nam tại Ukraina cũng đã kiến nghị Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp kinh phí khẩn cho những du học sinh theo hiệp định giữa hai nhà nước, để các em đủ lo cuộc sống trong khoảng thời gian có khủng hoảng. Hiện nay, số lượng sinh viên Việt Nam tại Ukraina - bao gồm cả sinh viên du học theo hiệp định nhà nước lẫn tự túc và con em cộng đồng - là khoảng trên 1.000 người, trong đó sinh viên du học theo hiệp định từ bậc đại học đến tiến sĩ là gần 300 người.

Hiện giá vé một chiều từ Ukraina về Việt Nam của Hãng Aeroflot và Vietnam Airlines đã tăng từ 650-670USD/chiều (chuyển tiếp qua Mátxcơva) lên đến 850-950USD/chiều. Thậm chí, có lúc, giá vé xuất ra là 1.100USD/chiều.

Giải quyết sớm thủ tục cho người Việt muốn về nước

Ngày 4.3.2014, đại diện Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao cho biết, hiện có khoảng 10.000 người Việt đang sinh sống, học tập và làm ăn tại Ukraina, chủ yếu tại các thành phố lớn như Kharkov, Odessa, Kiev, Donesk... Ngay khi tình hình tại Ukraina diễn biến phức tạp, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chỉ đạo ĐSQ Việt Nam tại Ukraina theo dõi sát tình hình, thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho cộng đồng người Việt Nam tại Ukraina. Cho đến nay, chưa có thông tin về công dân Việt Nam bị thiệt hại do những biến động tại Ukraina.

ĐSQ Việt Nam tại Ukraina đã phối hợp chặt chẽ với hội người Việt Nam tại các địa phương ở Ukraina, thông báo rộng rãi trong cộng đồng đề nghị bà con tăng cường đoàn kết, phát huy truyền thống giúp đỡ lẫn nhau. ĐSQ cũng đã phân công các bộ phận chuyên trách xử lý kịp thời những yêu cầu hỗ trợ của bà con khi có những diễn biến bất thường, khẩn trương giải quyết những yêu cầu về thủ tục giấy tờ đối với những bà con có nhu cầu về nước.

