Giá vé xe tăng vô tội vạ

Sẽ đông khách vào 26, 27 tết Ông Trần Hiếu, phó giám đốc bến xe Ngã Tư Ga (Q.12, TP.HCM), thông tin trong ngày 4-2 có 79 xe xuất bến đưa khoảng 3.000 khách về các tỉnh Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Hải Dương... đón tết. Theo ông Hiếu, lượng khách đến bến xe Ngã Tư Ga năm nay giảm 20-30% so với cùng kỳ năm ngoái. “Nguyên nhân khiến lượng khách năm nay đến bến xe này giảm là do học sinh, sinh viên được nghỉ sớm đã về quê trước. Bên cạnh đó, công nhân do chưa được phát lương nên họ chưa thể mua vé xe, sắm đồ về quê. Theo dự đoán, năm nay lượng khách đến bến xe Ngã Tư Ga tập trung đông vào ngày 6-2 (26 tháng chạp). Chúng tôi đã chuẩn bị 70 xe buýt để tăng cường, giải tỏa hành khách khi có nhu cầu” - ông Hiếu nói. Trong khi đó ông Lê Công Tâm, trưởng phòng điều hành bến xe miền Tây, cho biết lượng khách ngày 4-2 đạt khoảng 27.000 lượt. Theo thống kê trong bốn ngày phục vụ tết (từ 20 đến 24 tháng chạp), lượng khách đến bến xe miền Tây giảm khoảng 4% so với cùng kỳ năm trước. Tình hình tại bến xe miền Đông sáng 4-2 đông hơn những ngày trước. Ông Thượng Thanh Hải, phó giám đốc bến xe miền Đông, cho biết do tâm lý của hành khách ai cũng muốn đến bến xe trước 3 - 4 giờ xe chạy để an tâm nên các ghế chờ trong bến kín chỗ. Nhưng thực tế lượng khách trong ngày chỉ đạt khoảng 41.000 lượt, giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Theo ông Hải, dự kiến ngày cao điểm năm nay là 26 và 27 tháng chạp với khoảng 54.000 lượt khách.