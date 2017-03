Giá xăng, điện tác động đến CPI tháng 6

Theo đó, CPI tháng 6 tăng 0,35% so với tháng trước. CPI 6 tháng tăng 0,55% so với cuối năm 2014 và 0,86% so với cùng kì năm ngoái.



Cơ quan Thống kê đánh giá, CPI tháng 6 tăng chủ yếu do giá xăng tăng vào ngày 20-5 ở mức 1.200 đồng/lít và giá dầu tăng 640 đồng vào ngày 21-5, 4-6. Giá xăng dầu góp phần đẩy CPI tăng khoảng 0,3%.

Thời tiết nắng nóng nên nhu cầu dùng điện tăng lên làm cho chỉ số giá điện sinh hoạt tăng 1,52% góp phần làm CPI cả nước tăng 0,04%.

Bên cạnh đó, giá dịch vụ y tế ở TP.HCM tăng từ 1-6 làm CPI cả nước tăng 0 02%.

Về CPI 6 tháng đầu năm, Tổng cục Thống kê cho rằng CPI 6 tháng có tốc độ tăng tương đối thấp kể từ năm 2001 trở lại đây. Bình quân mỗi tháng CPI chỉ tăng 0,1%, sau 6 tháng CPI tăng 0,55%. "Nếu không có gì đột biến, CPI cả năm sẽ đạt được mục tiêu đề ra của Quốc hội. Khi CPI giữ ổn định, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ"- Cơ quan thống kê đánh giá.