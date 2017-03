‘Giải cứu’ kẹt xe sân bay Tân Sơn Nhất

Từ 29-1, điều chỉnh giao thông quanh sân bay Từ 29-1, các loại xe tải và xe khách trên 25 chỗ sẽ bị cấm lưu thông trên đường Nguyễn Kiệm đến đường Trường Sơn từ 6 giờ đến 23 giờ; cấm xe từ ga quốc nội rẽ trái vào đường Trường Sơn; cắt dải phân cách tim đường Trường Sơn (tại đoạn giữa đường Tiền Giang và Cửu Long) để xe quay đầu… Thanh tra Sở GTVT cũng phối hợp xử phạt xe ô tô dừng, đậu quá ba phút để tránh gây ùn ứ trong sân bay, gây ảnh hưởng đến giao thông bên ngoài. Theo sân bay Tân Sơn Nhất, dịp tết Nguyên đán năm nay được nghỉ khoảng chín ngày nên lượng khách đi lại (về quê hoặc du lịch) bằng đường hàng không sẽ tăng mạnh so với năm trước. Dự kiến ngày cao điểm nhất có khoảng 720 chuyến, tăng khoảng 14,8% so với ngày cao điểm nhất của tết năm trước, lượng khách trung bình ngày cao điểm lên đến khoảng 99.700 khách, tăng 10% so cùng kỳ năm ngoái. Theo kế hoạch, ngày 29-1, sân bay sẽ đưa thêm một máy soi chiếu tại nhà ga quốc nội (nâng tổng số máy soi chiếu tại đây lên 10 cái) để thêm khu vực soi chiếu an ninh cho khách của các hãng hàng không Jetstar và Vasco thay vì phải đi “ké” khu vực soi chiếu an ninh của Vietnam Airlines tại tầng 1 như trước. __________________________________ Về lý thuyết, trong một giờ có khoảng 2.000 xe lưu thông trên một làn đường sẽ không gây ra ách tắc nhưng có khi lượng xe đổ dồn về cùng lúc và gây ra kẹt xe. Đường Trường Sơn có ba làn xe trên một chiều, thuộc loại đường lớn, có khả năng thông hành lớn nhưng vào giờ cao điểm, các loại ô tô, xe máy đổ về thì ùn ứ khó tránh khỏi. TS CHU CÔNG MINH, Phó Chủ nhiệm bộ môn Cầu đường, ĐH Bách khoa TP.HCM