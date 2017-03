‘Giải cứu’ những dòng kênh

“Xử đẹp” nhà thầu chậm tiến độ Nhiêu Lộc - Thị Nghè là dòng kênh quan trọng của TP.HCM, chạy qua bảy quận với lưu vực rộng 3.320 ha, ảnh hưởng đến cuộc sống của khoảng 1,5 triệu người. Những thay đổi đáng kinh ngạc từ việc giải quyết triệt để nhà lấn chiếm rồi người dân được bố trí TĐC với môi trường sống cải thiện đã thuyết phục Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ vốn tiếp làm trong xanh tuyến kênh. Ông Phan Châu Thuận, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án Vệ sinh môi trường TP, lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè, cho biết sự thành công của TP trong việc giải tỏa, di dời một lượng lớn người dân sống trên và ven kênh là yếu tố quan trọng dẫn đến việc WB quyết định tài trợ vốn cho TP.HCM cải tạo, chỉnh trang kênh. Theo hiệp định tài trợ vốn ban đầu, WB cho vay khoảng 127 triệu SDR (Special Drawing Right - là đơn vị tiền tệ của một số tổ chức quốc tế) và được quy đổi thành 166,34 triệu USD. Do dự án thực hiện kéo dài, tỉ giá biến động và WB đã xem xét, điều chỉnh tăng tổng mức cho vay thành 294 triệu USD. Ngoài ra, các chuyên gia của WB cũng tính toán về yếu tố trượt giá nên họ đồng ý bổ sung một hiệp định khác với tổng mức cho vay khoảng 315 triệu USD để hoàn thành toàn bộ dự án. Quá trình thực hiện dự án, WB nhiều lần cảnh báo sẽ cắt tài trợ do dự án chậm trễ. Sự chậm trễ đến từ nhiều nguyên nhân, có cả chủ quan lẫn khách quan nhưng các khuyến cáo trên là áp lực lớn. Bởi tiến độ dự án là một trong những yêu cầu nghiêm ngặt được họ đưa ra. Lãnh đạo TP.HCM đã hết sức quyết liệt xử lý những tồn tại. Cùng với việc thuyết phục WB, lãnh đạo TP.HCM thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt, thậm chí chấm dứt hợp đồng với nhà thầu thi công chậm trễ tiến độ. Tóm tắt dự án làm sạch kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè Dự án được khởi động từ năm 2002, đến tháng 8-2012 thì khánh thành. Dự án có các hạng mục thoát nước thải với tuyến cống bao dài khoảng 8,4 km chạy từ khách sạn Đệ Nhất (quận Tân Bình) đi dích dắc qua hai bờ kênh và kết thúc ở gần cầu Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh). Dự án còn cải tạo, nâng cấp và thay thế 52 km cống thoát nước ở các quận 1, 3, 10, Phú Nhuận, Tân Bình, Bình Thạnh và Gò Vấp, đồng thời lắp đặt 26 van chống ngập do triều. Tổng vốn đầu tư của dự án được điều chỉnh lên gần 317 triệu USD, trong đó WB cho vay gần 294 triệu USD. Tuyến cống bao nêu trên rộng 3 m được coi là xương sống của công trình. Càng về hạ lưu càng nằm sâu hơn dưới lòng đất với độ sâu trung bình 7-20 m (riêng đoạn băng qua sông Sài Gòn sâu 40 m) để dẫn toàn bộ nước thải và một phần nước mưa về trạm bơm đẩy qua nhà máy xử lý phía quận 2 đang được xúc tiến xây dựng. Đến nay toàn bộ nước thải và một phần nước mưa trong lưu vực được dẫn vào tuyến cống bao chảy về trạm bơm. Hiện TP.HCM tiếp tục đầu tư khoảng 11.000 tỉ đồng (trong đó WB cho vay tiếp 450 triệu USD) để xử lý nguồn nước thải này (và của quận 2) nhằm xanh hóa triệt để tuyến kênh.