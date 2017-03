Giải đáp những câu hỏi trong vụ thảm sát ở Bình Phước

Truy tố ba bị can mức án cao nhất

Cáo trạng số 36/CTr-VKS-P1 truy tố các bị can: Nguyễn Hải Dương - sinh ngày 01/02/1991. Về các tội “Giết người” theo điểm a) Giết nhiều người-bị can đã giết 6 người; c) Giết trẻ em – đến ngày bị sát hại cháu Dư Minh Vỹ mới 14 tuổi 02 tháng 02 ngày và cháu Lê Quốc Anh mới 14 tuổi 10 tháng 9 ngày cả hai chưa đủ 16 tuổi; g) Để thực hiện tội phạm khác – mục đích của Dương là giết gia đình ông Mỹ để thực hiện cướp tài sản, đã cướp được số tài sản trị giá 49.227.058đ; i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ - thể hiện ở chỗ trói các nạn nhân lại tra hỏi, dùng dây, tay siết cổ, lấy gối đề lên mặt làm cho các nạn nhân ngạt thở bất tỉnh sau đó dùng dao đâm vào tim, chưa dừng lại ở đó Dương còn dung dao đâm, kéo rạch cổ các nạn nhân cho tới đốt sống cổ, làm đứt cuống họng…; n) Có tính chất côn đồ - chỉ vì cho rằng Linh cắt đứt quan hệ với mình là do mẹ của Linh ngăn cấm, sau khi chấm dứt quan hệ với Linh, Dương cũng đã có bạn gái khác, nhưng đã coi thường quy tắc trong cuộc sống, chọn hành động bạo lực, dã man giết nhiều người trong gia đình cháu Linh; q) Vì động cơ đê hèn – theo lẽ thường là trong chuyện tình yêu trai gái thì phải thuận tình từ hai phía, chỉ vì cho rằng bà Nga ngăn cấm không cho Dương yêu Linh, Dương đã lên kế hoạch giết cả gia đình 6 người thể hiện tính ích kỷ cao, khoản 1 Điều 93 Bộ luật Hình sự và tội “Cướp tài sản” theo khoản 1 Điều 133 Bộ luật Hình sự, vì các tình tiết khác đã được định khung trong tội giết người và số tài sản các bị can chiếm đoạt được là dưới 50.000.000 đồng. Đối với Vũ Văn Tiến và Trần Đình Thoại đồng phạm về các tội “Giết người” và “Cướp tài sản”