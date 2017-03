Giải mã chim bồ câu lạ: Công an Đà Nẵng chuyển Bộ Công an

Nội dung chính xác của các ký tự và mã số khó hiểu này sẽ được thông báo trong vài ngày tới.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, từ cuối tháng 9 đến nay tại TP Đà Nẵng đã phát hiện nhiều chim bồ câu mang các khuôn chữ tiếng Trung Quốc, không rõ nội dung. Các ký tự này được in nổi bên dưới cánh chim. Ngoài ra, dưới hai cổ chân chim đều có mang vòng kiềng bằng nhựa chứa các dãy số khác nhau. Khi mở các vòng kiềng này thì phát hiện bên trong có một chiếc thẻ gần giống với thẻ nhớ điện thoại di động. Do nghi ngờ các ký tự và mã số lạ này có thể xâm hại đến an ninh quốc gia nên người dân khi phát hiện đã bắt giao cho cơ quan chức năng.